„Lassan egy hete keressük apát” – nyomtalanul eltűnt a négygyermekes fehérvári édesapa, Sebők Zoltán

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 15:00
Lassan egy hete nyoma veszett az 51 éves székesfehérvári édesapának, Sebők Zoltánnak. A kamerafelvételek szerint Székesfehérváron, a Gaja-patak környékén járhatott. A családja és a helyiek is nagy erőkkel keresik.

Lassan egy hete már, hogy nyoma veszett az 51 éves Sebők Zoltánnak. A négygyermekes székesfehérvári édesapa még október 28-án kedd este tűnt el a ligetsori otthonából. A férfi sem telefont, sem iratokat, sem pénzt nem vitt magával, a lakáskulcsát is a postaládában hagyta. Az eltűnése óta egyetlen ismerőse sem tud róla semmit. Jelenleg a családja és a helyiek is nagy erőkkel keresik, és nemrég új információk is előkerültek az eltűnése előtti órákról. 

nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit
Sebők Zoltánt nagy erőkkel keresik Székesfehérváron Fotó: Facebook / Sebők Beatrix

Zoltán egy bevásárlás után tűnt el, kamerák rögzítették az útvonalát 

Értesüléseink szerint kamerafelvételek segíthetik a keresést. A felvételek alapján ugyanis Zoltán október 28-án dél körül még a Palotai úti Sparban vásárolt, majd hazatért a Ligetsori otthonába. Az otthonából nem sokkal később gyalog indult tovább. A közterület-felügyelet kameráinak felvételeit a család a rendőrséggel együtt nézte át és ezekből kiderült, hogy: 

  • a férfi balra fordult az otthonából kilépve, 
  • elhaladt a Kereszttöltés útig
  • ott ismét balra kanyarodott, 
  • majd a Gaja-patak mentén folytatta útját

A család szerint ezen a szakaszon még biztosan járt. De feltételezések szerint akár Érden is előfordulhat.  

Lapunknak megszólalt Zoltán lánya, aki szerint a család korábban reménykedett egy bejelentésben, miszerint több szemtanú látta Zoltánt a Budai úti OMV benzinkútnál szerda este. Ezt az információt azonban lapunk megkeresésére később cáfolták. 

Az OMV-kutas információ nem volt pontos. Nem az édesapámat látták

 – mondta Beatrix. A fiatal nő mesélt az apjáról és a szokásairól is.

 - Reggelente a Főnök nevet viselő nagytestű, fekete juhászkutyánkkal nagy köröket sétál. A délutáni sétákkor a városban piros biciklivel levegőznek, a kutya pedig fut mellette” – nyilatkozta. Elmondása szerint az apja eltűnése érthetetlen. 

Sem italt, sem drogot nem fogyasztott, és semmi nem utal arra, hogy baj történt volna otthon

 – árulta el Beatrix, aki szerint a családjuk értetlenül áll a történtek előtt.  

Ezen a vélt útvonalon haladt Zoltán. Fotó: Facebook / Sebők Beatrix

A közösség is mozgósítva van: Zoltánt mindenki nagy erőkkel keresi 

A helyiek és ismerősök is nagy erőkkel segítik a kutatást. A móri DoriNita Családi Farm vezetője így emlékezett Zoltánra: 

Többször járt nálunk a Családi Farmon csoporttal. Mindig barátságos, nyugodt emberként ismertük meg. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb előkerül és biztonságban hazatér.

Az eltűnésről korábban a Metropol is beszámolt. Most a legújabb posztjába Beatrix minden friss és hiteles információt összegyűjtött. Mint mondta, jelenleg ez a poszt tartalmazza a legpontosabb adatokat. 

Minden információ számít – Ön látta Zoltánt? 

Sebők Zoltán 170 centiméter körüli, sportos testalkatú, barna szemű, ősz hajú és szakállú férfi. Október 28-án a Gaja-patak környékén haladhatott el utoljára. A rendőrség, a család és önkéntes helyiek napok óta keresik, de eddig nem bukkantak a nyomára. Aki bármilyen információval rendelkezik, azonnal értesítse a hatóságokat. 

A helyiek abban bíznak, hogy a férfi mihamarabb előkerül, és épségben hazatérhet a családjához.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
