„Lassan egy hete keressük apát” – nyomtalanul eltűnt a négygyermekes fehérvári édesapa, Sebők Zoltán

Lassan egy hete már, hogy nyoma veszett az 51 éves Sebők Zoltánnak. A négygyermekes székesfehérvári édesapa még október 28-án kedd este tűnt el a ligetsori otthonából. A férfi sem telefont, sem iratokat, sem pénzt nem vitt magával, a lakáskulcsát is a postaládában hagyta. Az eltűnése óta egyetlen ismerőse sem tud róla semmit. Jelenleg a családja és a helyiek is nagy erőkkel keresik, és nemrég új információk is előkerültek az eltűnése előtti órákról.

Sebők Zoltánt nagy erőkkel keresik Székesfehérváron Fotó: Facebook / Sebők Beatrix

Zoltán egy bevásárlás után tűnt el, kamerák rögzítették az útvonalát

Értesüléseink szerint kamerafelvételek segíthetik a keresést. A felvételek alapján ugyanis Zoltán október 28-án dél körül még a Palotai úti Sparban vásárolt, majd hazatért a Ligetsori otthonába. Az otthonából nem sokkal később gyalog indult tovább. A közterület-felügyelet kameráinak felvételeit a család a rendőrséggel együtt nézte át és ezekből kiderült, hogy:

a férfi balra fordult az otthonából kilépve,

az otthonából kilépve, elhaladt a Kereszttöltés útig ,

, ott ismét balra kanyarodott,

majd a Gaja-patak mentén folytatta útját.

A család szerint ezen a szakaszon még biztosan járt. De feltételezések szerint akár Érden is előfordulhat.

Lapunknak megszólalt Zoltán lánya, aki szerint a család korábban reménykedett egy bejelentésben, miszerint több szemtanú látta Zoltánt a Budai úti OMV benzinkútnál szerda este. Ezt az információt azonban lapunk megkeresésére később cáfolták.

Az OMV-kutas információ nem volt pontos. Nem az édesapámat látták

– mondta Beatrix. A fiatal nő mesélt az apjáról és a szokásairól is.

- Reggelente a Főnök nevet viselő nagytestű, fekete juhászkutyánkkal nagy köröket sétál. A délutáni sétákkor a városban piros biciklivel levegőznek, a kutya pedig fut mellette” – nyilatkozta. Elmondása szerint az apja eltűnése érthetetlen.

Sem italt, sem drogot nem fogyasztott, és semmi nem utal arra, hogy baj történt volna otthon

– árulta el Beatrix, aki szerint a családjuk értetlenül áll a történtek előtt.

Ezen a vélt útvonalon haladt Zoltán. Fotó: Facebook / Sebők Beatrix

A közösség is mozgósítva van: Zoltánt mindenki nagy erőkkel keresi

A helyiek és ismerősök is nagy erőkkel segítik a kutatást. A móri DoriNita Családi Farm vezetője így emlékezett Zoltánra:

Többször járt nálunk a Családi Farmon csoporttal. Mindig barátságos, nyugodt emberként ismertük meg. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb előkerül és biztonságban hazatér.

Az eltűnésről korábban a Metropol is beszámolt. Most a legújabb posztjába Beatrix minden friss és hiteles információt összegyűjtött. Mint mondta, jelenleg ez a poszt tartalmazza a legpontosabb adatokat.