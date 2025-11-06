„Lassan egy hete keressük apát” – nyomtalanul eltűnt a négygyermekes fehérvári édesapa, Sebők Zoltán

Lassan egy hete már, hogy nyoma veszett az 51 éves Sebők Zoltánnak. A négygyermekes székesfehérvári édesapa még október 28-án kedd este tűnt el a ligetsori otthonából. A férfi sem telefont, sem iratokat, sem pénzt nem vitt magával, a lakáskulcsát is a postaládában hagyta. Az eltűnése óta egyetlen ismerőse sem tud róla semmit. Jelenleg a családja és a helyiek is nagy erőkkel keresik, és nemrég új információk is előkerültek az eltűnése előtti órákról.
Értesüléseink szerint kamerafelvételek segíthetik a keresést. A felvételek alapján ugyanis Zoltán október 28-án dél körül még a Palotai úti Sparban vásárolt, majd hazatért a Ligetsori otthonába. Az otthonából nem sokkal később gyalog indult tovább. A közterület-felügyelet kameráinak felvételeit a család a rendőrséggel együtt nézte át és ezekből kiderült, hogy:
A család szerint ezen a szakaszon még biztosan járt. De feltételezések szerint akár Érden is előfordulhat.
Lapunknak megszólalt Zoltán lánya, aki szerint a család korábban reménykedett egy bejelentésben, miszerint több szemtanú látta Zoltánt a Budai úti OMV benzinkútnál szerda este. Ezt az információt azonban lapunk megkeresésére később cáfolták.
Az OMV-kutas információ nem volt pontos. Nem az édesapámat látták
– mondta Beatrix. A fiatal nő mesélt az apjáról és a szokásairól is.
- Reggelente a Főnök nevet viselő nagytestű, fekete juhászkutyánkkal nagy köröket sétál. A délutáni sétákkor a városban piros biciklivel levegőznek, a kutya pedig fut mellette” – nyilatkozta. Elmondása szerint az apja eltűnése érthetetlen.
Sem italt, sem drogot nem fogyasztott, és semmi nem utal arra, hogy baj történt volna otthon
– árulta el Beatrix, aki szerint a családjuk értetlenül áll a történtek előtt.
A helyiek és ismerősök is nagy erőkkel segítik a kutatást. A móri DoriNita Családi Farm vezetője így emlékezett Zoltánra:
Többször járt nálunk a Családi Farmon csoporttal. Mindig barátságos, nyugodt emberként ismertük meg. Nagyon bízunk benne, hogy mielőbb előkerül és biztonságban hazatér.
Az eltűnésről korábban a Metropol is beszámolt. Most a legújabb posztjába Beatrix minden friss és hiteles információt összegyűjtött. Mint mondta, jelenleg ez a poszt tartalmazza a legpontosabb adatokat.
Sebők Zoltán 170 centiméter körüli, sportos testalkatú, barna szemű, ősz hajú és szakállú férfi. Október 28-án a Gaja-patak környékén haladhatott el utoljára. A rendőrség, a család és önkéntes helyiek napok óta keresik, de eddig nem bukkantak a nyomára. Aki bármilyen információval rendelkezik, azonnal értesítse a hatóságokat.
A helyiek abban bíznak, hogy a férfi mihamarabb előkerül, és épségben hazatérhet a családjához.
