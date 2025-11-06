Hol vagy, Petra? Hegekkel a karján tűnt el egy kamaszlány

Egyre aggasztóbb a helyzet, ugyanis a mindössze 17 éves Petráról már hosszú hónapok óta nem érkezett semmilyen hír. Szeptember 16-án látták utoljára: ekkor távozott engedély nélkül egy oroszlányi gyermekotthonból. Noha azóta a rendőrség is nagy erőkkel keresi az eltűnt tinit, eddig sajnos nem bukkantak a nyomára, ezért most a hatóságok a lakosság segítségét kérik.

A rendőrök is keresik az eltűnt oroszlányi kamaszt

Fotó: Gé

Petra 173 cm magas, világosbarna hullámos középhosszú hajú, barna szemű. Eltűnésekor fehér pólót, fekete farmert és fekete sportcipőt viselt. Különös ismertető jele, hogy karján hegek láthatóak. Fotója (amíg elő nem kerül) itt nézhető meg.

Segíts megtalálni az eltűnt lányt!

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik az eltűnt lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.