Rejtélyes eset miatt szállták meg a zsaruk Monorierdőt: döbbenetes, mi történhetett

Rendőrök szállták meg szombaton (november 8.) reggel az általában nyugodt és csendes Barátság utca egyik rövid szakaszát Monorierdőn. A rendőrök az egyik családi ház köré csoportosultak, ahol aztán órák hosszat helyszíneltek.

Ezt az utcaszakaszt zárták le Monorierdőn, a Barátság utcában. Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt, a helyiek úgy tudják, hogy ez házi készítésű bomba robbanhatott fel a kapuban Fotó: Google Maps

Tucatnyi rendőr Monorierdőn, döbbenetes, mi történhetett

Természetesen a rendőri jelenlétet látva a helyiek a környékre özönlöttek, többen csodálkozva sétáltak el a lezárt utcaszakasz mellett, onnan kísérték figyelemmel az akciót. A rejtélyes eset felkorbácsolta a nyugodt kistelepülés életét, mindenki arra volt kíváncsi: mi is történhetett a lezárt portán.

Nagyon döbbentek voltunk. Azt hittük, megöltek valakit, mert olyan szintű készültség volt. De állítólag nem történt gyilkosság. A legrosszabb az egészben, hogy senki nem mondott semmit, nem tudjuk, mi történhetett

– tárta szét a kezét egy helybeli asszony. A pletykák szélsebesen terjedtek Monorierdőn, mindenki csak azt akarta tudni, miért sereglett a tucatnyi rendőr a családi házikóhoz. A település polgármestere is megszólalt az ügyben, azonban azt, hogy mi történt, egyelőre ő sem mondhatta el:

A Barátság utcában ma reggel óta rendőrségi akció zajlik egy bűncselekmény felderítése érdekében. Az eljárás jelenleg is folyamatban van. A nyomozás részletei rendőrségi hatáskörbe tartoznak, ezért bővebb tájékoztatást a rendőrség adhat majd, amikor az nem veszélyezteti a nyomozást!

– közölte közösségi oldalán Borbás Viktor, Monorierdő polgármestere.

A helyiek így továbbra is értetlenül állnak a történtek előtt, többen azonban úgy vélik, hogy nem a házban, hanem kint, a kapu környékén történhetett valami: a helyszínelés nyomait ugyanis sokan a kapu előtt látták. Lapunk úgy tudja, hogy bármi is történt a ház előtt, az eset során az ott lakó férfi, P. megsérült, méghozzá olyannyira, hogy a mentők kórházba szállították.

A Bors úgy értesült, hogy a településen azóta rémisztő lehetőség látott napvilágot:

többen ugyanis tudni vélik, hogy a ház előtt egyfajta házi készítésű bomba, vagy ahhoz hasonló eszköz robbant fel, az ott lakó férfi pedig ettől sérült meg.

Egyelőre nem tudni pontosan, most milyen állapotban van, annyi azonban bizonyos, hogy túlélte a történteket, jelenleg is kórházban ápolják. A polgármester felvette vele és családjával a kapcsolatot: