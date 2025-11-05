Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Veszélybe került egy újszülött és édesanyja élete, mentőhelikopter riasztottak Győr-Moson-Sopron vármegyébe

kislány
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 14:25
mentőhelikopterújszülöttéletveszély
Nem volt idő késlekedni. A hírek szerint a kislány a születését követően nem lélegzett, a mentésirányítás ezért mentőhelikoptert is riasztott a helyszínre.
Egy Győr-Moson-Sopron vármegyei otthonban kezdődtek meg a fájásai egy 40 év körüli kismamának a közelmúltban. Az Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint, miután az események felgyorsultak, a nő tárcsázta a segélyhívót.

SZAK5427
Mentőhelikoptert riasztottak egy édesanyjához és a gyermekéhez / Fotó: Szakony Attila / Zalai Hírlap (Képünk illusztráció)

Mentőhelikopter kellett riasztani anyához és gyermekéhez

Mentésirányító bajtársnőnk azonnal mentőgépkocsit, esetkocsit és koraszülöttmentőt riasztott a helyszínre, mikor az édesanya rémülten tájékoztatta arról, hogy látható a köldökzsinór és a baba egyik lába, mely kékes színű volt. Az események másodpercek alatt váltak életveszélyessé


- tették hozzá.
 

Bajtársnőnk a szükséges előkészületekre instruálta a jelenlévőket, végig vonalban maradt, telefonon higgadtan segítette és biztatta a kismamát. Az édesanya a mentésirányító támogatásával mindössze néhány perc alatt világra hozta a kislányát, aki azonban nem vett levegőt. Mindenki feszült figyelemmel küzdött a baba életéért és azonnal újraélesztés kezdődött a telefonos utasítások szerint az első lélegzetért, a mentésirányítás pedig mentőhelikoptert is riasztott

- derült ki a Facebook-posztból, ahol ezután azt is elárulták, a kislány rövidesen lélegezni és sírni kezdett, ami a legszebb hang volt akkor és ott, amit bárki hallhatott. 

Mindössze pillanatokkal ezután érkeztek meg bajtársaink a helyszínre, rögtön megkezdték a baba és anyukája ellátását, ekkor azonban a nő állapota romlani kezdett. A szülés alatt nagy mennyiségű vért vesztett és a vérzés a kislány születését követően sem csillapodott. Ekkor érkezett meg a helikopter mentőegysége és közösen folytatódott az ellátás. Az összehangolt csapatmunkának, a légimentő bajtársak speciális eszköztárának, a mentők szakmai helytállásának köszönhetően végül az anyuka és a kislány állapotát is sikeresen stabilizálták, ezt követően kórházba szállították őket bajtársaink

- zárták a szerencsésen végződő esetről szóló beszámolót, melynek végén mielőbbi felépülést kívántak az édesanyának, az újszülöttnek egy boldog egészséges életet, illetve gratuláltak a mentésben résztvevőknek.

 

