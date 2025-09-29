Furcsán horkolt a férje – percekkel később már az életét mentette meg a felesége

Az Országos Mentőszolgálat osztott meg egy megrázó, de végül szerencsés kimenetelű történetet arról, hogyan mentette meg egy nő a férje életét.
A 40 éves férfi már napok óta mellkasi fájdalmakra panaszkodott, mégsem akart orvoshoz fordulni, abban bízva, hogy a tünetek maguktól elmúlnak. Este lefeküdt aludni, ám felesége néhány perccel később arra lett figyelmes, hogy a férje görcsösen rángatózik, és furcsán, horkolva veszi a levegőt.
Az asszony azonnal tárcsázta a segélyhívót. A mentésirányító instrukciói alapján megvizsgálta férjét, akinél ekkorra már leállt a légzés. A diszpécser segítségével a telefonon keresztül vezettek le egy szakszerű újraélesztést, amelyet a nő hősiesen végrehajtott egészen addig, amíg a mentők a helyszínre nem érkeztek.
A mentőszolgálat szakembereinek sikerült a férfi keringését visszaállítaniuk, és stabil állapotban szállították kórházba.
Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán keresztül is mielőbbi felépülést kívánt a betegnek, és gratulált mindazoknak, akik részt vettek az életmentésben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.