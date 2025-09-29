Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Furcsán horkolt a férje – percekkel később már az életét mentette meg a felesége

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 14:05
mellkasi fájdalomférj
Telefonon keresztül irányították az újraélesztést, amellyel a feleség megmentette férje életét.
Az Országos Mentőszolgálat osztott meg egy megrázó, de végül szerencsés kimenetelű történetet arról, hogyan mentette meg egy nő a férje életét.

A 40 éves férfi már napok óta mellkasi fájdalmakra panaszkodott, mégsem akart orvoshoz fordulni, abban bízva, hogy a tünetek maguktól elmúlnak. Este lefeküdt aludni, ám felesége néhány perccel később arra lett figyelmes, hogy a férje görcsösen rángatózik, és furcsán, horkolva veszi a levegőt.

Saját maga mentette meg férjét

Az asszony azonnal tárcsázta a segélyhívót. A mentésirányító instrukciói alapján megvizsgálta férjét, akinél ekkorra már leállt a légzés. A diszpécser segítségével a telefonon keresztül vezettek le egy szakszerű újraélesztést, amelyet a nő hősiesen végrehajtott egészen addig, amíg a mentők a helyszínre nem érkeztek.

A mentőszolgálat szakembereinek sikerült a férfi keringését visszaállítaniuk, és stabil állapotban szállították kórházba.

Az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán keresztül is mielőbbi felépülést kívánt a betegnek, és gratulált mindazoknak, akik részt vettek az életmentésben.

 

