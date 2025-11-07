Brutális baleset miatt bénult meg a forgalom a 811-es főúton, mentőhelikoptert kellett riasztani a motoroshoz

Mentőhelikopter landolt a 811-es főúton, miután brutális motoros baleset történt Vértesacsa és Lovasberény között. A FEOL információi szerint a baleset miatt a forgalmat is le kellett állítani.
A hírportál az egyik helyszínen tartózkodó szemtanútól megtudta, hogy a motoros elesett a 811-es főúton, a két település (Vértesacsa-Lovasberény) között, a dugó pedig egyre nagyobb a balesetnél. A helyszínre mentőhelikoptert riasztottak. Hozzátették, már megkeresték az Országos Mentőszolgálatot, további információkért.
A baleset helyszínén készült fotót IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
