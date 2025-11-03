Brutális baleset a 4-es főúton, a mentők is azonnal a helyszínre siettek

Összeütközött egy nyerges vontató és egy személyautó a 4-es főút Kenderes és Fegyvernek közötti szakaszán, a 134-es kilométer közelében.
A műszaki mentést végző kisújszállási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a Katasztrófavédelem.
