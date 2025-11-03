Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális baleset a 4-es főúton, a mentők is azonnal a helyszínre siettek

személygépkocsi
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 11:50
nyerges vontatóbaleset
Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze. Kenderes és Fegyvernek között van szükség tűzoltói beavatkozásra.
Bors
A szerző cikkei

Összeütközött egy nyerges vontató és egy személyautó a 4-es főút Kenderes és Fegyvernek közötti szakaszán, a 134-es kilométer közelében. 

mentő baleset
Brutális baleset történt a 4-es főúton, a mentők is azonnal a helyszínre siettek / Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

A mentők is azonnal a baleset helyszínére siettek

A műszaki mentést végző kisújszállási önkormányzati tűzoltók áramtalanították a személygépkocsit. A helyszínre érkeztek a mentők is - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu