Fegyveres rendőrök és mentők lepték a környéket: szörnyű halált egy 9 hónapos csecsemő

Október 2-án, vasárnap este körülbelül 18 órakor rendőrautók tucatjai, köztük fegyveres egységek és mentők vonultak ki egy címre a walesi Crossway-ben, Rogiet településen. Egy szemtanú hatalmas mentőegység-jelenlétről számolt be, a helyszínen legalább kilenc mentőautó is tartózkodott.
A beszámolók szerint a rendőrök és a mentők egy lakóházhoz vonultak ki a környéken. A Wales Online jelentése szerint fegyveres rendőrök is érkeztek a helyszínre. A rendőrség közlése szerint a kutyát lefoglalták és eltávolították az ingatlanból.
A Gwent Rendőrség továbbra is nyomoz a tegnap este Rogiet településen történt tragédia kapcsán, amelyben egy kilenc hónapos csecsemő életét vesztette. Miközben a rendőrök helyszíni vizsgálatokat végeznek, egyelőre nem erősítették meg, hogy történt-e letartóztatás az esettel kapcsolatban.
A rendőrség szóvivője a következő közleményt adta ki:
Arra kérünk mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, hogy hívja a 101-es telefonszámot a 2500349915-ös hivatkozási szám megadásával. Üzenetet is küldhetnek nekünk közvetlenül a Facebookon vagy az X-en. Emellett névtelenül is kapcsolatba léphetnek a Crimestoppers szervezettel a 0800 555 111-es telefonszámon
– számolt be róla a Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.