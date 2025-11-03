Fegyveres rendőrök és mentők lepték a környéket: szörnyű halált egy 9 hónapos csecsemő

Október 2-án, vasárnap este körülbelül 18 órakor rendőrautók tucatjai, köztük fegyveres egységek és mentők vonultak ki egy címre a walesi Crossway-ben, Rogiet településen. Egy szemtanú hatalmas mentőegység-jelenlétről számolt be, a helyszínen legalább kilenc mentőautó is tartózkodott.

Fotó: Alexas Fotos / Pexels (illusztráció)

A beszámolók szerint a rendőrök és a mentők egy lakóházhoz vonultak ki a környéken. A Wales Online jelentése szerint fegyveres rendőrök is érkeztek a helyszínre. A rendőrség közlése szerint a kutyát lefoglalták és eltávolították az ingatlanból.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik, jelentkezzen

A Gwent Rendőrség továbbra is nyomoz a tegnap este Rogiet településen történt tragédia kapcsán, amelyben egy kilenc hónapos csecsemő életét vesztette. Miközben a rendőrök helyszíni vizsgálatokat végeznek, egyelőre nem erősítették meg, hogy történt-e letartóztatás az esettel kapcsolatban.

A rendőrség szóvivője a következő közleményt adta ki:

Arra kérünk mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, hogy hívja a 101-es telefonszámot a 2500349915-ös hivatkozási szám megadásával. Üzenetet is küldhetnek nekünk közvetlenül a Facebookon vagy az X-en. Emellett névtelenül is kapcsolatba léphetnek a Crimestoppers szervezettel a 0800 555 111-es telefonszámon

– számolt be róla a Mirror.