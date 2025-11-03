Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Győző névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Fegyveres rendőrök és mentők lepték a környéket: szörnyű halált egy 9 hónapos csecsemő

csecsemő
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 08:20
kutyatámadásmentőrendőrséghalott
Egy kilenc hónapos csecsemő tragikus módon életét vesztette egy kutyatámadás következtében az otthonában– közölte a rendőrség.
N.T.
A szerző cikkei

Október 2-án, vasárnap este körülbelül 18 órakor rendőrautók tucatjai, köztük fegyveres egységek és mentők vonultak ki egy címre a walesi Crossway-ben, Rogiet településen. Egy szemtanú hatalmas mentőegység-jelenlétről számolt be, a helyszínen legalább kilenc mentőautó is tartózkodott.

kutyatámadás
Fotó: Alexas Fotos / Pexels (illusztráció)

A beszámolók szerint a rendőrök és a mentők egy lakóházhoz vonultak ki a környéken. A Wales Online jelentése szerint fegyveres rendőrök is érkeztek a helyszínre. A rendőrség közlése szerint a kutyát lefoglalták és eltávolították az ingatlanból.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik, jelentkezzen

A Gwent Rendőrség továbbra is nyomoz a tegnap este Rogiet településen történt tragédia kapcsán, amelyben egy kilenc hónapos csecsemő életét vesztette. Miközben a rendőrök helyszíni vizsgálatokat végeznek, egyelőre nem erősítették meg, hogy történt-e letartóztatás az esettel kapcsolatban.

A rendőrség szóvivője a következő közleményt adta ki:

Arra kérünk mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, hogy hívja a 101-es telefonszámot a 2500349915-ös hivatkozási szám megadásával. Üzenetet is küldhetnek nekünk közvetlenül a Facebookon vagy az X-en. Emellett névtelenül is kapcsolatba léphetnek a Crimestoppers szervezettel a 0800 555 111-es telefonszámon

– számolt be róla a Mirror

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu