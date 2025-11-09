Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Most jött: rohant a mentő, súlyos baleset történt az M1-es autópályán

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 07:51
Egy kisbusz okozott balesetet.
Szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, a 10-es és 108-as kilométerszelvény között. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és daru segítségével leemelik azt a szalagkorlátról. A helyszínre mentő is érkezett. 

Mentőt riasztottak, forgalomkorlátozás várható

 

Az érintett sztrádaszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalán két sávon, a Budapest felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom, közölte a katasztrófavédelem.

 

