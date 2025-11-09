Most jött: rohant a mentő, súlyos baleset történt az M1-es autópályán

Szalagkorlátnak hajtott egy kisbusz az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bőny közelében, a 10-es és 108-as kilométerszelvény között. A győri hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, és daru segítségével leemelik azt a szalagkorlátról. A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett sztrádaszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalán két sávon, a Budapest felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom, közölte a katasztrófavédelem.
