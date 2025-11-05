Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Kattant a bilincs: 12 rendbeli lopással gyanúsítanak egy zalaegerszegi nőt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 13:40
Lopási sorozata már közel egy éve tartott.

12 rendbeli lopással gyanúsítanak a rendőrök egy nőt, aki közel egy évig folytatja betörési sorozatát, üzletekben, hotelekben, bölcsődékben és magánházakban is.

Véget ért a gyanúsított üzletszerű lopása.
Az elmúlt egy évben a nő több helyre is besurrant, majd lopást hajtott végre

A 48 éves zalaegerszegi nő az elmúlt egy évben számos helyszínen megfordult: áruházakban, hotelekben, óvodákban, bölcsődékben és magánlakásokban is, ahonnan pénzt és más értékeket vitt magával.

Több alkalommal megzavarták vagy tetten érték, de ez nem állította meg bűntényeinek sorozatát. A Keszthelyi Rendőrkapitányság országos körözést adott ki ellene, melynek nyomán a szombathelyi rendőrök végül november 4-én reggel elfogták a vármegyeszékhelyen.

A nőt a zalai nyomozók üzletszerűen elkövetett lopás vétségével gyanúsítják. Újabb kihallgatása után őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását - közölte a rendőrség.

 

