Retteghet, akinek ilyen autója van: nagy eséllyel tolvajok célpontja lesz

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 20:50
A statisztikák szerint szabályosan vadásznak ezekre a típusokra a tolvajok. Kiderült, mely autómárkákra buknak leginkább.
Bander Anita Csilla
Kiderült, mely márkákra buknak most leginkább az autótolvajok Magyarországon: szabályosan vadásznak ezekre a bűnözők - közölte az infostart.

Statisztika készült, mely autómárkák a legnépszerűbbek a tolvajok körében
2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon – derül ki az ORFK adataiból. Bár a lopások száma csökkent a tavalyihoz képest, az elmúlt évek átlagához mérten idén még mindig élénk az autótolvajok tevékenysége.

A statisztikák szerint 2025 első hat hónapjában 201 személyautóra adtak ki körözést

 — ez derül ki a vezess.hu összegzéséből.

Továbbra is a legtöbbek által használt Opel, Suzuki és Ford márkák állnak a körözési lista élén.

A top tízben ott van még a Volkswagen, Renault, Peugeot, Audi, BMW, Fiat és Toyota is; a lista második felében pedig szerepelnek olyan márkák, mint a Mercedes-Benz, Hyundai, Skoda vagy a Lada.

Motorkerékpárokat is lopnak a tolvajok.

Itt már a lista elején feltűnik két ősrégi márka. A legtöbb motorkerékpár Honda-logóval válik köddé az országban, majd a nem ritkán a gyűjtők között milliós áron gazdát cserélő egykori KGST-s Simsonok következnek.

 

