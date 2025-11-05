Retteghet, akinek ilyen autója van: nagy eséllyel tolvajok célpontja lesz

Kiderült, mely márkákra buknak most leginkább az autótolvajok Magyarországon: szabályosan vadásznak ezekre a bűnözők - közölte az infostart.
2025 első felében 201 személyautót körözött a rendőrség Magyarországon – derül ki az ORFK adataiból. Bár a lopások száma csökkent a tavalyihoz képest, az elmúlt évek átlagához mérten idén még mindig élénk az autótolvajok tevékenysége.
— ez derül ki a vezess.hu összegzéséből.
Továbbra is a legtöbbek által használt Opel, Suzuki és Ford márkák állnak a körözési lista élén.
A top tízben ott van még a Volkswagen, Renault, Peugeot, Audi, BMW, Fiat és Toyota is; a lista második felében pedig szerepelnek olyan márkák, mint a Mercedes-Benz, Hyundai, Skoda vagy a Lada.
Motorkerékpárokat is lopnak a tolvajok.
Itt már a lista elején feltűnik két ősrégi márka. A legtöbb motorkerékpár Honda-logóval válik köddé az országban, majd a nem ritkán a gyűjtők között milliós áron gazdát cserélő egykori KGST-s Simsonok következnek.
