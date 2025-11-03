"Csak az járt a fejemben, hogy meg kell mentenem őt" – brutális kutyatámadás áldozata lett egy négyéves kislány és édesanyja

Sürgős orvosi segítségre volt szüksége annak a négyéves kislánynak, akit egy pitbull marcangolt meg, miközben édesanyja kétségbeesetten próbálta lerángatni róla az állatot. Az eset az Egyesült Államokban történt. A kis Carina Palladino az édesanyjával, Alexis Highammel az utcán sétált, amikor egy gazdátlannak tűnő kutya hirtelen megjelent, és minden előjel nélkül a gyermek arcába harapott, majd a földre rántotta őt. Mindezt a rémült Alexis szeme láttára, aki egy virágcserepet és egy vizespalackot is a pitbullhoz vágott, hogy az elmeneküljön, ám ezzel csak azt érte el, hogy az eb őt is megharapta. A kutya gazdája csak ezt követően került elő, azonban ahelyett, hogy segített volna, csak fogta a négylábút, és hazavitte. Végül a járókelők hívtak mentőt a sérült anya-lánya pároshoz a kutyatámadást követően.

Kutyatámadás áldozatai lettek Forrás: GoFundMe

Láttuk a kutyát, és mondtam Carinának, hogy sétáljon tovább. A kutya az arcába harapott, a földre rántotta, és marcangolni kezdte. Megpróbáltam elérni a testét, de a kutya rám vetette magát, és ráharapott a bal kezemre, ezért a jobb kezemmel Carinát a fejem fölé emeltem. A kutya még mindig tépte a kezemet. Carinát feltettem egy piknikasztalra, és egy virágcseréppel ütöttem a kutyát, hogy lejöjjön róla. Üvöltöttem, és csak az járt a fejemben, hogy meg fogok halni, el fogok vérezni

– idézte fel az esetet a Mentor városában, az USA Ohio államában élő Alexis, hozzátéve: a kutya gazdája később egy közeli házból jött elő, majd egyszerűen fogta és bevitte az állatot.

Iszonyatos fájdalmaim voltak. A kezeim véreztek, Carina arca vérzett. Amikor megláttam a sérüléseit, azt hittem, meg fog halni. Szuperhős üzemmódba kapcsoltam. Csak az járt a fejemben, hogy meg kell mentenem őt

– emlékezett vissza az anya.

Traumatizálta őket a kutyatámadás, az utcára is félnek kimenni

Carina azóta, ha ugatást hall, sikít, és befogja a fülét. Mindketten minden éjjel rémálmokkal küzdünk. Ez életük legfájdalmasabb és legijesztőbb élménye volt.

A súlyos kutyatámadás miatt Carinának helyreállító műtétekre volt szüksége, amely nagy orvosi számlákat szült, amiben a további kezelések még bele sem tartoznak. Helyzetüket pedig tovább nehezíti, hogy Alexis a felépülési ideje alatt dolgozni sem tud, ezért a család adománygyűjtésbe kezdett. A kutyát elaltatták, a rendőrség vizsgálja az esetet – írja a Mirror.