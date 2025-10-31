„Kicsúszott az ág a kezemből” - Megszólal a kutyáját mentő, aknába zuhant lány

Egy rossz mozdulat elég volt ahhoz, hogy Emily, a zirci tinédzser bajba kerüljön. A 15 éves lány épp a kutyáit edzette október végén egy építkezés közelében, amikor Csillag nevű kutyája belecsúszott egy vízzel teli gödörbe. A lány próbálta kihúzni az ebet, ám az életmentés majdnem tragikus véget ért. Ő is az aknába zuhant – és fogságba esett, hosszú percekig a fagyos vízben rekedt. A hős tinilány kutyamentése sokakat megérintett, szurkolnak neki, hogy jobban legyen a történtek után.

Ebbe az aknába zuhant bele a zirci tini, a kutyáját akarta menteni a vízből /Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság/Facebook

Aknába zuhant és ott rekedt

Nehéz szavakba öntenie Emilynek, hogy milyen igaz, hű társnak tekinti a kutyáit. A zirci tinilány, amióta az eszét tudja, rajong az ebekért. Sportkutyái vannak, köztük a kétéves Csillag, amivel nemrég életveszélyes perceket éltek át. Emily hősként mentette meg a bajba került kutyáját!

A fiatal rendszeresen edzi sportebeit, október 27-én, hétfőn este is ezt tette. Egy kutyafuttatásra kijelölt helyen voltak egy építkezés közelében, amikor bekövetezett a baj.

Csillagnak dobtam a labdát, ami egy építkezési területre pattant. A kutya a labda után futott, majd egy csobbanást hallottam. Futottam, hogy megkeressem. Megláttam, hogy az aknába esett

- idézte fel Emily a szörnyű perceket a Borsnak.

A kétéves Csillagot Emilynek sikerült az aknából kimenteni / Fotó: Beküldött fotó

Az ebnek esélye sem volt arra, hogy egyedül kijusson onnan: az akna 2,5 méter mély volt, vízzel tele, ráadásul az oldala sáros és csúszós volt. Minden perc számított, ezért a lány azonnal a telefonjáért nyúlt.

- Felhívtam a nagymamámat, hogy jöjjön gyorsan segíteni, majd próbáltam Csillagot kimenteni! A pórázzal próbáltam kihúzni, de elszakadt – folytatta.

Egy apró mozdulat elég volt hozzá, és ő is a jéghideg vízbe csúszott.

Láttam egy bokrot, abba kapaszkodtam volna, de kicsúszott az ág a kezemből és én is beleestem az aknába. Csillagot nehezen, de ki tudtam tolni onnan, én viszont már nem tudtam kimászni…

- mondta.

Időben érkezett a mentősereg

A lány szerencsére gyorsan megmenekült. A nagymamája hamarosan megérkezett, majd megérkeztek a rendőrök és a mentősök. Óriási mentőakció indult a kutyáját mentő zirci tinilányért, hogy a jéghideg vízből mielőbb kimentsék.

A mama kötelet dobott le nekem, hogy felhúzzon, de nem bírta szegény egyedül, ezért hívta a 112-t. Jöttek a rendőrök, megragadtam megint a kötelet, az egyikük felhúzott, majd a csuklómnál fogva kiemelt az aknából

– emlékezett a lány, aki arccal és teljes névvel nem szeretett volna szerepelni, de tanulságul szívesen elmesélte a vele történteket.