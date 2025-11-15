„Apa mentette meg a többi leendő áldozat életét” - Az eltűnt villanyszerelők rokonai szerint nem szabad É. Imrét szabadon engedni

Hamarosan véget ér az eltűnt villanyszerelők ügye. Jelenleg a másodfokú tárgyalásra várnak Orlik Vilmos és Mácsik Zoltán hozzátartozói, hogy végre kimondja a bíróság: É. Imre soha többet nem lehet szabad ember. Zoltán lánya, Adrienn szerint, ha szabadon engednék, akkor biztosan több áldozat is lenne.

Az eltűnt villanyszerelők gyilkosa élete végéig börtönben maradhat Fotó: Csapó Balázs

Az egész országot foglalkoztatja az eltűnt villanyszerelők ügye. Ahogyan arról korábban lapunk beszámolt, É. Imre először a neki dolgozó Orlik Vilmost hívta találkozóra, mondván, hogy megfizeti a férfinek a tartozását. Évekkel később Mácsik Zoltánnal is ugyanezt játszotta el. Mind a két férfit az ikrényi horrortanyájára csalta, majd ott ismeretlen módszerrel meggyilkolta őket és elrejtette a holttestüket.

A hatóságok a mai napig nem találták meg a két férfi testét. A bíróság előre kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból elkövetett emberöléssel vádolja a vállalkozót. A bíróság ezért életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte első fokon. Az utolsó szó jogán a vállalkozó továbbra is azt állította, hogy nem ölt meg senkit, engedjék szabadon.

Zoltánt imádta a családja. A mai napig nem tudják elfogadni, hogy nem tér haza Fotó: Bors

Azonban a két megölt családapa hozzátartozói szerint ez nagy hiba lenne, ugyanis szerintük akkor É. Imre ott folytatná a ”munkáját” ahol abbahagyta. Mácsik Zoltán lánya, Adrienn szerint édesapja több ember életét is megmentette a halálával.

Arra nehéz válaszolni, hogy ad-e nyugalmat az ítélet

– kezdte lapunknak Adrienn. - Valamilyen szinten nyugalmat adna, hiszen ha másodfokon is életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélik, akkor ő soha többet nem szívhat friss levegőt. Azt gondolom, hogy az én édesapám a halálával megmentett további áldozatokat. Nem gondoljuk, hogy megállt volna Orlik Vilmos és az édesapám megölése után….

Adrienn szerint nagy hiba lenne kiengedni É. Imrét, mivel veszélyes a társadalomra.

Egy ilyen ember ne legyen szabadlábon!

- folytatta. - Aki kedvére mészárolja az embereket, nem való közösségbe. Szerintem ez a helyes döntés, hogy élete végéig börtönben marad. Apu pedig az én szememben egy hős. Az ő élete áldozata megmentett még ki tudja hány embert, akire ugyan ez a sors várt volna. Megnyugvás, hogy több ember már nem hal meg miatta. Aput ez nem hozza vissza, de legalább már másokat nem tud bántani… - zárta szavait.















