Szolgálaton kívüli katona ölt Kaposváron: Adrienn gyilkosa nem tett vallomást

Mint arról korábban beszámoltunk, kegyetlen gyilkosság történt a hétvégén Kaposváron, ahol egy fiatal, mindössze 23 éves lány vesztette életét, nagybátyja pedig megsebesült, amikor a lány exe rájuk támadt egy késsel szombat este. Dániel az áldozat otthonában késelte halálra szerelmét egy vita hevében. Mint a Bors megtudta: a lány szakított a fiúval, aki azonban ezt nem bírta elviselni. ez vezetett a kaposvári emberöléshez, melyről most újabb részletek derültek ki.

Kaposvári emberölés: szolgálaton kívüli katona gyilkolt Fotó: Bors

Kaposvári emberölés: hallgat a tettes

"A gyilkosság előtt heves vita alakult ki Dániel és Adrienn között, ugyanis a lány szakítani próbált a fiúval. Dániel ideges lett, majd a késsel először Adrienn, majd a lány nagybátyja ellen fordult, akit szintén megsebesített. Őt a mentők vitték el, míg a fiút a rendőrök" - mesélte a Borsnak korábban a család egyik közeli ismerőse, hozzátéve: a tettes nem menekült a gyilkosság után: "A fiú tette után nem menekült el, megvárta, amíg a rendőrök megérkeznek, akik végül magukkal is vitték."

Adrienn szeretteit teljesen megdöbbentette, és érthető módon megrázta a fiatal lány váratlan és erőszakos halála, aki előtt még ott állt volna az egész élet. "Minket nem is értesítettek, hogy gyilkosság áldozata lett Adrienn. Úgy olvastuk, senki sem hívott fel minket" - árulta el a lány öccse, Patrik.

A Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn közleményben árult el újabb részleteket az eset kapcsán. Mint írják, a gyilkosság gyanúsítottja egy szolgálaton kívüli katona, akit ugyan kihallgattak, de nem tett vallomást. Ennek ellenére, a tanúvallomások alapján rekonstruálták az eseményeket.

Dániel a kétszintes lakóház emeleti szobájában veszett össze Adriennel, akinek nagybátyja a vitát hallva indult el felfele. Dániel azonban észrevette, és ököllel sújtott le a fejére. A nagybáty összeesett. Dániel ezután a konyhába ment, ahol két konyhakést vett magához, majd mindkét ottlakót megkéselte. A lány belehalt a sérüléseibe, a férfi pedig a nyakán és a fején szenvedett súlyos sérülést. Jelenleg is kórházban ápolják.