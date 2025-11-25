Most jött: Durva kamionbaleset történt az M5-ösön, teljes a lezárás

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy megcsúszott a pályatesten, majd átszakította a szalagkorlátot, végül keresztben állt meg egy kamion az M5-ös autópálya és az M0-s autóút csomópontjában, az M5-ös autópálya 23-as kilométerszelvényénél, a Budapest felé vezető oldalról lehajtó ágon. A megosztott információk szerint a dabasi hivatásos tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. Mint kiderült:

a jármű teljes szélességében elzárja a pályatestet.