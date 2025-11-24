Halálos balesetet okozott Aszódon, majd majd elhajtott a drogos ámokfutó

A kábítószer az illegális bevándorlókkal együtt áramlik be Európa országaiba. Magyarországon a Delta Programnak köszönhetően rengeteg drogdílert fogtak el, és jelentős mennyiségű kábítószert foglaltak le. Cél, hogy a drog eltűnjön az utcákról, a kábítószer ugyanis nem csak a felhasználókra jelent veszélyt, hanem a többi emberre is. Jól mutatja ezt az a baleset is, ami hétfő délután történt Aszódon.

Drogos ámokfutó okozott halálos balesetet Pest vármegyében (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

A rendőrség keresi a drogos ámokfutót

Két autó karambolozott hétfő délután Aszódon. A Tények úgy tudja, a balesetet okozó fekete autó a megengedettnél jóval gyorsabban hajtott, s összeütközött egy kanyarodó szürke színű járművel. Az autókban összesen öt ember utazott. Az iszonyatos erejű ütközés során a vétlen autóban egy nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

A fekete autó sofőrje a baleset után elmenekült a helyszínről, hátrahagyva a többi sérültet. A drogos ámokfutót keresi a rendőrök.