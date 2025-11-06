Most jött: elfogták a józsefvárosi késelőt

Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 13:07
A rendőrség elfogta azt a férfit, aki megszúrta élettársát. A késelőnek felelnie kell tettéért.

Egy férfi egy nyolcadik kerületi utcán többször is megszúrta élettársát 2025. november 5-én 18 óra 40 perckor. A késelő elmenekült a helyszínről.

A késelőt elkapták a rendőrök / Fotó: Gé / MW (Illusztráció)

Kézre került a józsefvárosi késelő

A késelés áldozatát a mentők kórházba szállították, majd a Budapesti Rendőr- főkapitányság nyomozói hajtóvadászatot indítottak a feltételezett elkövető ellen. Végül a negyedik kerületben sikerült rátalálni november 6-án, délben az 58 éves D. Lászlóra.

A férfi elszámoltatása folyamatban van, előállították. A police.hu szerint a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlet gyanúja miatt folytat nyomozást.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
