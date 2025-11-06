Most jött: elfogták a józsefvárosi késelőt

Egy férfi egy nyolcadik kerületi utcán többször is megszúrta élettársát 2025. november 5-én 18 óra 40 perckor. A késelő elmenekült a helyszínről.

A késelőt elkapták a rendőrök / Fotó: Gé / MW (Illusztráció)

Kézre került a józsefvárosi késelő

A késelés áldozatát a mentők kórházba szállították, majd a Budapesti Rendőr- főkapitányság nyomozói hajtóvadászatot indítottak a feltételezett elkövető ellen. Végül a negyedik kerületben sikerült rátalálni november 6-án, délben az 58 éves D. Lászlóra.

A férfi elszámoltatása folyamatban van, előállították. A police.hu szerint a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés bűntett kísérlet gyanúja miatt folytat nyomozást.