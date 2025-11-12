Szívszaggató üzenettel gyászolja barátnője az isaszegi vonatbalesetben meghalt lányt

A 16 éves isaszegi lány a helyiek szerint vidám volt, fiatal és gyönyörű. Zamira azonban mindezek ellenére, november 9-én egy vonat elé vetette magát és meghalt. A lány barátnői teljesen kiborultak, miután megtudták, hogy Zamira halt meg a gázolásban. Az isaszegi vonatgázolás áldozatára emlékeztek, a lány egyik barátnője szívszorító üzenetet tett közzé.
Vasárnap a Rákosról 9:16 órakor Gödöllőre tartó S80-as vonat halálra gázolt egy 16 éves fiatal lányt. A Bors úgy tudja, hogy Zamira összeveszett a barátjával, ami miatt úgy döntött, hogy kisétál a sínekhez, és a vonat elé veti magát. A lány meg is tette, amit eltervezett.
Barátai és ismerősei sokkot kaptak, amikor megtudták, hogy mi történt a lánnyal.
Nagyon sokáig voltunk barátnők… Bogi, - mert, hogy ez a név ragadt rá, pedig nem így hívják eredetileg – sokszor volt szomorú. Egyedül a barátját szerette nagyon, ő volt a mindene. Én azt hallottam, hogy nagyon csúnyán összevesztek a baleset előtt. Mindenki azt mondja, hogy emiatt dobhatta el az életét
– közölte korábban lapunkkal a lány egykori ismerőse.
A lányt most sokan gyászolják a településen, a barátnői közül az egyik szívszaggató üzenetet tett közzé a közösségi oldalán:
Egyetlen kívánságom karácsonyra, hogy újra veled lehessek!
A tragédia előtt Zamira is aktív volt a közösségi oldalakon. Leginkább a párjával való közös videókat osztotta meg, ám volt egy sötét hangvételű üzenet is közöttük:
Majdnem leszúrtak
Boldog kapcsolatban vagyok
Lelki traumát okozott nekem az osztálykirándulás
Szerintem skizofréniában szenvedek
Nincsenek barátaim
- írta a lány.
A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. A vonaton, ami halálra gázolta Zamirát, összesen 8 ember utazott.
Van segítség!
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot.
