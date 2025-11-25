Mások életét kockáztatják a drogos ámokfutók

Rengeteg családot téptek már szét a drogdílerek az illegális szerekkel. Ha már valaki a függőjévé válik, az az összes rokonára, barátaira hatással van. Ráadásul olyan esetek is vannak, akik nem is élnek ilyen szerekkel, mégis tönkre mennek miatta, hiszen drogos ámokfutók áldozatai lesznek. Összeszedtünk néhány esetet, amikor illegális szerek hatása miatt szörnyűséget követtek el az emberek.

Halálos balesetet okozott az illegális szerek miatt Fotó: TV2

Halálos balesetet okozott az illegális szerek miatt

Sokkoló baleset történt november 24-én Aszódon. Két autó karambolozott. Az egyik sofőr egy fekete autóban hajtott, a beszámolók szerint jóval gyorsabban, mint a megengedett volt. Nekiütközött egy kanyarodó szürke színű autónak, amiben összesen öten utaztak. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a vétlen autóban egy nő azonnal meghalt. Úgy tudni, hogy a bedrogozott ámokfutó, hátra hagyva a többi sérültet, elmenekült a helyszínről.

FÁnak csapódtak, súlyosan megsérültek Fotó: police.hu

Bedrogozva száguldoztak

Korábban a rendőrség osztotta meg azokat a sokkoló képeket, amiket egy baleset helyszínén rögzítettek. Kiderült, hogy október 28-án egy 27 éves nő letért az útról, majd fának csapódott Csorna és Barbacs között a 8512-es úton. Persze hamar kiderült, hogy a sofőr és az utasa is be volt drogozva. Nem is akárhogy. A szervezetükben metamfetamint, amfetamint és THC-t is találtak. Mind a ketten súlyos sérülést szenvedtek, őket kórházba szállították. Belegondolni is szörnyű, hogy mi lett volna, ha nem egy fával ütköznek, hanem egy másik autóssal…

Bulizni vitte a haverjait a bedrogozott taxis Fotó: police.hu

Bedrogozott taxis okozott balesetet

Emlékezetes volt az az eset is, amikor még nyáron egy bedrogozott taxis száguldozott a IX. kerületben, majd amikor elért a Közvágóhídhoz, akkor nem állt meg a pirosnál és összeütközött egy szabályosan közlekedő autóssal. A balesetben a taxis és az utasai is megsérültek, egyiküknek több csontja is eltört. N. Attila ruházatából az orvosi vizsgálatok során három nejlontasak került elő, mind kábítószergyanús anyaggal szennyezve, a kábítószer-gyorsteszt pedig kokain jelenlétét mutatta ki a szervezetében. Kiderült, hogy a férfi éppen szórakozni vitte a barátait a taxijával, de ő már hamarabb elkezdte a „bulit”.