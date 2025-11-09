Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Most jött: halálos vonatgázolás történt Pest vármegyében

vonatgázolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 12:18
halálos vonatgázolástragédia
Isaszegen, a pályaszakaszon történt a tragédia.
Halálra gázolt egy embert a Rákosról 9:16-kor Gödöllőre indult S80-as vonat Isaszegnél vasárnap, erősítette meg az MTI információját a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A halálos vonatgázolás helyszínelése miatt meghosszabbodhat a menetidő a hatvani vonalon, közölte a Mávinform.

Halálos vonatgázolás Isaszegnél.
Halálos vonatgázolás Isaszegnél. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

 

Halálos vonatgázolás történt

 

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta:

 a vonat Isaszegnél a nyílt pályaszakaszon egy nőt gázolt el, aki a helyszínen életét vesztette.

 

