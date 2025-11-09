Most jött: halálos vonatgázolás történt Pest vármegyében

Halálra gázolt egy embert a Rákosról 9:16-kor Gödöllőre indult S80-as vonat Isaszegnél vasárnap, erősítette meg az MTI információját a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A halálos vonatgázolás helyszínelése miatt meghosszabbodhat a menetidő a hatvani vonalon, közölte a Mávinform.
Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta:
a vonat Isaszegnél a nyílt pályaszakaszon egy nőt gázolt el, aki a helyszínen életét vesztette.
