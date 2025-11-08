Gyász: elhunyt Kálmán Imre lánya

Szomorú hír érkezett, ugyanis az Yvonneka Alapítvány bejelentette, hogy november 7-én elhunyt a Csárdáskirálynőt készítő híres zeneszerző, Kálmán Imre lánya, Kálmán Yvonne, aki az alapítványán keresztül rengeteg kutyának biztosított boldog életet.

Kálmán Yvonne 1936-ban született / Fotó: Teknős Miklós

Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy 2025. november 7-én elhunyt alapítónk, Kálmán Yvonne. Hatalmas szívű nő volt, aki sok éven keresztül segített méltóságteljes életet adni kutyáknak. Maradandó nyomot hagyott a világban a "Puppy Paradise"-szal, ami egy valóra vált álma volt. Arra kérünk mindenkit, hogy gyújtsanak egy gyertyát és imádkozzanak érte. Örökké a szívünkben marad. Nyugodj békében, Kálmán Yvonne

– írta az alapítvány a megható búcsúposztnál.