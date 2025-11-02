Megölte fotósát az ismert pornósztár: brutális, ami történt

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Most súlyos börtönbüntetés elé néznek az elkövetők. Tudták, milyen hatással lehet a békaméreg, mégsem törődtek a fotóssal, amikor összeesett.
Az 51 éves Nacho Vidalt és két unokatestvérét bíróság elé állították, miután 2019-ben egy békaméreg rituálé során halálát okozták José Luis Abadnak, egy 49 éves fotósnak.

Békaméreg rituálé vézett a fotóssal
Békaméreg rituálé végzett a fotóssal (fotó: Pexels)

A felnőttfilmes sztár négy év börtönbüntetésre számíthat, unokatestvérei pedig szintén vádlottként szerepelnek az ügyben.

A tragikus esemény 2019. július 28-án történt, amikor Vidal otthonában spirituális ceremóniát tartottak. A rituálé során pipába helyezett békamérget, a Bufo alvarius varangy váladékát szívták el, amely erősen pszichoaktív hatású. 

Perceken belül megölte őt a békaméreg

A méreg belélegzése után Abad néhány másodpercen belül összeesett, majd rohamot kapott. Bár elszíneződött és nem lélegzett, a szertartást senki sem állította le, és a résztvevők csak később eszméltek rá a helyzet súlyosságára.

Vidal megpróbálta újraéleszteni a fotóst, ami rövid időre sikerült is, ám légzése továbbra is szabálytalan maradt. Amikor ismét összeesett, további húsz perc telt el, mire mentőt hívtak. A kiérkező mentőszolgálat azonban már nem tudta megmenteni Abad életét.

A boncolás megállapította, hogy a férfi szív- és érrendszeri elégtelenség miatt halt meg, amelyet gyógyszermellékhatások és a méreg együttes hatása okozott. Később kiderült, hogy Abad a ceremónia előtti napokban kokaint fogyasztott, ami tovább terhelte a szívét, ezt Vidal és unokatestvére is tudták, mégis folytatták a rituálét.

A valenciai ügyészség négy év börtönt indítványozott Vidal és unokatestvére számára. Javier Vilarrubi, a sértett család ügyvédje azonban hét év szabadságvesztést követel, emellett a vádlottakat a közegészség veszélyeztetésével is vádolja.

Továbbá három év börtönbüntetést kért Vidal egyik barátjára is, aki a lakást karbantartotta, rejtegetés vádjával.

Vilarrubi a Vidal által szervezett szertartást irracionálisnak, meggondolatlannak és rendkívül veszélyesnek nevezte - írja a Daily Star.

 

