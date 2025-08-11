AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Óriási NAV-fogás a repülőtéren: ki nem találnád hol rejtette el az utas a drogot

bűncselekmény
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 10:50
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérkokainNAV
Lecsaptak a vámhivatal munkatársai.

Több mint 6 kilogramm kokaint találtak a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy Ecuador-Isztambul-Budapest útvonalon érkező magyar állampolgárságú utas csomagjában - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

ferihegy
Hatalmas NAV-fogás a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Fotó: Origo

Azt írták, hogy a pénzügyőrök a rendőrök jelzésére átvizsgálták egy magyar állampolgárságú utas csomagjait, amelyek között egy kézipoggyászként szállított fogászati készüléket találtak, ami a felépítése miatt gyanút keltett.

Az eszköz külső borítása ugyanis preparált volt, szélei ragasztottak, rögzítései nem eredetiek, idegen csavarokkal erősítettek - fejtették ki. A többrétegű burkolatot megbontva a készülékből összesen 6540 gramm kábítószergyanús anyag - a kábítószerteszt szerint kokain - került elő.

A csaknem 200 millió forint feketepiaci értékű kábítószert a pénzügyőrök lefoglalták.

A NAV munkatársai a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható utast, valamint a lefoglalt kábítószert átadták az ügyben illetékes Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnak - áll a közleményben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu