Még a rendőrök is csak nehezen találták a szavakat: megölte, majd egy táskába tette újszülött gyermekét egy tinédzser

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 05:30
Röviddel születése után ölhette meg a kisbabáját. A tinédzser most gyilkossággal néz szembe.

Gyilkossággal vádolnak egy louisianai tinédzsert újszülött kislányának halála miatt, akit  holtan találtak egy táskában az otthonában.

Gyilkosság vádjával kell szembenéznie annak a tinédzsernek, aki újszülött kislányát megölte miután megszülte.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyilkosság miatt kell börtönbe vonulnia

A Livingston Parish Sheriff's Office közölte, hogy pénteken az Our Lady of the Lake Medical Center orvosi személyzete értesítette őket, hogy egy 14 éves lány otthonában szülést követően kórházba vonult segítségért. A helyszínre érkező rendőrök egy táskában holtan találták a babát, nyakán súlyos sérülésekkel.

A tinédzsert eredetileg segítségnyújtás elmulasztásával és igazságszolgáltatás akadályozásával vádolták, de miután a boncolás megállapította, hogy a halál oka gyilkosság volt, elsőfokú gyilkossággal vádolták meg.

Jason Ard, Livingston Parish seriffje elmondta, hogy a nyomozók úgy vélik, a lány eltitkolta terhességét a családja elől, és hogy a kislány élve született, röviddel születése után ölhették meg. A WAFB szerint a lányt a Florida Parishes Juvenile Detention Centerbe szállították - írta a Crime Online.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

