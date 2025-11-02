Most jött: letartóztatták az ápolónőként dolgozó gyilkos anyát, aki elhanyagolta 13 éves kislányát

Letartóztatták azt az észak-karolinai gyilkos anyát, akit gondatlansággal, gyermekbántalmazással és testi sértéssel vádolnak, miután holtan találták 13 éves ikrei egyikét. A 44 éves Kymberli Bowden elhunyt gyermekére október 13-án találtak rá otthonukban, ahol élő, azonban szintén elhanyagolt testvére is ott volt. A rendőrök jelentése szerint az otthon rémes állapotban volt: tele volt szeméttel és rothadó étellel. Az első jelentések szerint a tini halálához az étel és orvosi ellátás hiánya járulhatott hozzá.

Letartóztatták a gyilkos anyát. Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Letartóztatták a gyilkos anyát, évekre rácsok mögé zárják

Caroline Tomlinson-Pemberton bíró közlése szerint az ítélet a szörnyűség miatt a következő:

Két H-osztályú bűncselekménnyel vádolják Önt. Gondatlansággal, gyermekbántalmazással és testi sértéssel. Mindkettő legfeljebb 88 hónap (7 év és 4 hónap) börtönnel büntethető. Emellett vádat emeltek egy gyermek halálának be nem jelentése miatt is, ami szintén H-osztályú bűncselekmény, és legfeljebb 39 hónap börtönbüntetéssel jár.

Az ügyész így nyilatkozott ház állapotáról:

A ház higiéniai állapota rendkívül rossz volt. A rendőrök egy gázrezsót is találtak, amely veszélyes volt, miután úgy tűnt, hogy szivárgott a gáz, és mérgező környezetet okozott, mivel a tűzhely nem volt megfelelően meggyújtva

- közölte kiemelve, a gyilkos anya képesített ápoló-asszisztens volt, tehát szakmailag is kötelessége lett volna megfelelő gondoskodást nyújtani lányának.

A hatóságok még várják a hivatalos boncolási eredményt, amely tisztázhatja majd a halál pontos okát, írj a Crimeonline.