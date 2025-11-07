Most érkezett: közleményt adtak ki az óvodai tömeges ételmérgezésről

Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 14:11
ételmérgezésXIII Kerületi Önkormányzat
Rengeteg gyermek került kórházba, feltételezett ételmérgezés miatt. A XIII. Kerületi Önkormányzat most közleményben reagált a történtekre.
Bors
Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, több nevelési és oktatási intézményből érkeztek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében. Eddig 47 gyermeket vittek be az intézet Üllői úti központi és a Madarász utcai gyermekkórházába. A XIII. Kerületi Önkormányzat nemrég közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban.

Közleményt adtak ki a tömeges ételmérgezés miatt / Fotó: Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Reagált a tömeges ételmérgezésre a XIII. Kerületi Önkormányzat

 

Ma reggel több óvodába járó gyermek szülőjétől érkezett jelzés hányással és hasmenéssel járó megbetegedéssel kapcsolatban. Az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően az intézményvezető haladéktalanul értesítette a Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályát, a NÉBIH-et, valamint az érintett főzőkonyhát. A tegnapi napi étkezés ételmintáit kivizsgálásra átadtuk

- írták a Facebook-oldalukon.

Óvodáinkban a mai napra saját beszerzésből biztosítjuk a gyermekek étkezését. Gondoskodtunk a jövő heti étkezés más forrásból való biztosításáról. Az óvodai területünk vezetői folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes Kormányhivatal és NÉBIH munkatársaival és mindenben segítik az eset kivizsgálását. Az érintett szülőket tájékoztatjuk a tudnivalókról és biztosítjuk számukra a szükséges segítséget

- tették hozzá.

 

