Sokan várják már hogy a fagyos idő végre megszűnjön és a tél is véget érjen. Bár a meteorológusok biztató előrejelzésekkel állnak elő, az ország háziorvosa, dr. Mangó Gabriella viszont nem ennyire jókedvű. Az egészségügyi szakember szerint egymásnak adják a kilincset az emberek egy betegség miatt, ami alattomos és akár hetekre ágyhoz köt.

A betegség alattomos / Képünk illusztráció: Unsplash

A betegség, ami leterít

Az orvos a közösségi oldalán beszélt róla, hogy betegséghullám törte be a rendelők ajtaját, rengetegen panaszkodnak furcsa tünetekre, amelyek hetekre leterítik, később látszólag eltűnnek a szervezetből majd újra ostromolják a szervezetet. Miközben az influenzajárvány miatt is sokan keresik az orvosokat, a hideg időjárás egy újabb ellenséget is életre keltett. Mangó figyelmeztetett, hogy még tart a felső-légúti betegségek korszaka!

A betegség lesből támad, az orvos szerint a mínuszok élesztik fel.

- Addig amíg éjszakánként a mínusz 2-3 fok lesz úgy gondolom tartja magát a betegség. Aki teheti, nagyon közösségbe ne menjen ha megfertőzte őt a betegség! - húzta alá a háziorvos a február 20-ai Facebook-videójában, hozzátéve:

Napi 120-130-as a betegforgalom. Sajnos sok esetben indokolatlanul hasi, mellhasi panaszok jelentkeznek a betegeimnél.

– árulta el, kiemelve: csak azon a napon 3 beteget kellett kórházba szállítani, köztük egy 6 hónapos csecsevőt is. Őt hányás, hasmenéses panaszokkal napokig kezelték az orvosok.

Covid-szerű tünetek

Az ország háziorvosa szerint aki beteg lesz, idegrendszeri, hasi tünetek jelentkeznek nála, de far- lábzsibbadás és fejfájás is előfordulhat.

- Két-három héttel később a mostani betegség felső-légúti, influenza, covid-szerű tünetbe csap át. Hőemelkedés, láz, izomfájdalom jelentkezik, esetleg az előtte lévő tünetek fokozódnak, majd mindez szépen lecsendesedik, elmúlik. Mintha az elején lenne egy immunrendszeri alulműködés, egy kórokozóval küzd a szervezetünk. Ezután megy át a betegség felső-légúti vírusfertőzésbe – részletezte a Bors megkeresésére dr. Mangó Gabriella, mik a tünetei a fertőzésnek.