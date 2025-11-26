Megrendítő felvételek a lángoló lakóházakról: 13-an nem tudtak kiszabadulni

Hongkongi lakóháztűz: legalább 13 ember halt meg szerdán egy hongkongi felhőkarcolóban tomboló tűzvészben, amelynek következtében többen bent rekedtek. Három ember állapota továbbra is kritikus, akiket súlyos égési sérülésekkel eszméletlenül szállítottak kórházba. Az egyik áldozat egy tűzoltó volt, aki a helyszínre érkezett, hogy eloltsa a tüzet.

Fotó: Xinhua via AFP

Legalább 13 ember, köztük nyolc idős lakó és két csecsemő van még mindig az égő toronyházakban. Mintegy 14 macska is benn rekedt a tűzben.

Fotó: Xinhua via AFP

A tomboló tűz lángoszlopot és sűrű füstöt kavart fel, miközben átterjedt a város Tai Po negyedében található komplexum külseje köré felállított bambuszállványzatra.

Fotó: Anadolu via AFP

A helyszínről készült videón legalább három, egymáshoz közeli épület lángokban állt, a lángok sok lakás ablakain is kicsaptak. A tűzoltók létrákkal oltották a heves lángokat. A tüzet délután jelentették, és estére a legmagasabb, 5-ös fokozatra emelték a tűzesetet.

Fotó: AFP

A rendőrség közölte, hogy több bejelentést is kaptak az épületekben rekedt emberekről.

A körülbelül 300 000 lakosú Tai Po egy külvárosi terület Hongkongban, az Új Területeken, a kínai szárazföldi Sencsen városával határos közelében.