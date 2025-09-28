Győri eltűnt villanyszerelők: „Lehet, hogy Imre meg sem éli a másodfokú döntést”

„Szükségünk van egy lezárásra!” - Több, mint fél éve várja az eltűnt Mácsik Zoltán felesége, Márti és lányuk Adrienn, hogy végre lezáródjon a kálváriájuk. A győri eltűnt villanyszerelők megölésével vádolt vállalkozót a 68 éves É. Imrét a bíróság első fokon (március 12-én) egészen pontosan a Győri Törvényszék életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte. Azonban ez még nem jogerős, így az áldozatok családja azt várja, mikor mondják ki ugyanezt véglegesnek. Ám attól félnek, Imre, kora miatt már nem fogja hallani a büntetését.

A győri eltűnt villanyszerelők ügyében több, mint fél éve várják a jogerős bírósági döntést Fotó: Bors

A győri eltűnt villanyszerelők hozzátartozói a végső döntésre várnak

Szeretnénk, hogy ennek végre vége legyen. Megérdemeljük a lezárást!

- kezdte a Borsnak Mácsik Adrienn.

Végre legyen jogerős, hogy életfogytig fegyházba kerül ez az ember. Nekünk együtt kell élnünk ezzel a tragédiával, ezzel nem tudunk mit tenni, de már több, mint fél éve várunk, arra, hogy befejeződjön az ügy.

Az eltűnt Mácsik Zoltán családja sokat gondolkozik azon, hogy hol lehet a szerettük.

Első fokon É. Imrét életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték Fotó: Csapó Balázs

- Sokan mondják, hogy kell a megbocsájtás, hogy tovább tudjanak lépni. Én Imre tettének nem tudok megbocsájtani, de a lelkének igen. Egy idő után belebetegednék ebbe az egészbe, ha nem így tennék, de tudom, hogy édesapám nem ezt akarná. Hanem azt, hogy boldogan éljek. Tudni szeretnénk, hogy hol van apu, szeretnénk őt végre eltemetni. Igazából nem tudom milyen traumát váltana ki belőlem, ha részletesen elmondaná mit tett vele, mert biztos brutális… Lehet, hogy infarktust kapnék. Ez a kettősség van bennünk. Tudni akarjuk, hogy mi történt, de nem tudom, hogy én készen állok-e arra, hogy megtudjam, hogyan végezte ki az apámat. De mégis… Szeretném, ha egyszer ez bekövetkezne, ha azt mondaná, hogy: „eleget szenvedtek a családok, elmondom.” Ha halála előtt azt mondaná, hogy gyorsan diktálom, írjátok…

- mondta Adrienn.

A család úgy érzi, ha ennyit kell vári a másodfokra, lehet, hogy Imre azt meg sem éli.

Nagyon lassan telik az idő és semmi tudomásunk nincs arról, hogy mikor lehet számítani a másodfokra. Lehetséges, hogy azt Imre meg sem éli. Abban reménykedek, hogy ha meglenne a végső jogerős ítélet, ami szerint el lesz ítélve, akkor a fegyházban elgondolkozik arról, hogy ott lesz élete utolsó lélegzetvételéig bezárva, könnyít magán, elmondja, mit tett velük

– zárta Adrienn a gondolatait.