Győri eltűnt villanyszerelők: „Lehet, hogy Imre meg sem éli a másodfokú döntést”

„Szükségünk van egy lezárásra!” - Több, mint fél éve várja az eltűnt Mácsik Zoltán felesége, Márti és lányuk Adrienn, hogy végre lezáródjon a kálváriájuk. A győri eltűnt villanyszerelők megölésével vádolt vállalkozót a 68 éves É. Imrét a bíróság első fokon (március 12-én) egészen pontosan a Győri Törvényszék életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte. Azonban ez még nem jogerős, így az áldozatok családja azt várja, mikor mondják ki ugyanezt véglegesnek. Ám attól félnek, Imre, kora miatt már nem fogja hallani a büntetését.
Szeretnénk, hogy ennek végre vége legyen. Megérdemeljük a lezárást!
- kezdte a Borsnak Mácsik Adrienn.
Végre legyen jogerős, hogy életfogytig fegyházba kerül ez az ember. Nekünk együtt kell élnünk ezzel a tragédiával, ezzel nem tudunk mit tenni, de már több, mint fél éve várunk, arra, hogy befejeződjön az ügy.
Az eltűnt Mácsik Zoltán családja sokat gondolkozik azon, hogy hol lehet a szerettük.
- Sokan mondják, hogy kell a megbocsájtás, hogy tovább tudjanak lépni. Én Imre tettének nem tudok megbocsájtani, de a lelkének igen. Egy idő után belebetegednék ebbe az egészbe, ha nem így tennék, de tudom, hogy édesapám nem ezt akarná. Hanem azt, hogy boldogan éljek. Tudni szeretnénk, hogy hol van apu, szeretnénk őt végre eltemetni. Igazából nem tudom milyen traumát váltana ki belőlem, ha részletesen elmondaná mit tett vele, mert biztos brutális… Lehet, hogy infarktust kapnék. Ez a kettősség van bennünk. Tudni akarjuk, hogy mi történt, de nem tudom, hogy én készen állok-e arra, hogy megtudjam, hogyan végezte ki az apámat. De mégis… Szeretném, ha egyszer ez bekövetkezne, ha azt mondaná, hogy: „eleget szenvedtek a családok, elmondom.” Ha halála előtt azt mondaná, hogy gyorsan diktálom, írjátok…
- mondta Adrienn.
A család úgy érzi, ha ennyit kell vári a másodfokra, lehet, hogy Imre azt meg sem éli.
Nagyon lassan telik az idő és semmi tudomásunk nincs arról, hogy mikor lehet számítani a másodfokra. Lehetséges, hogy azt Imre meg sem éli. Abban reménykedek, hogy ha meglenne a végső jogerős ítélet, ami szerint el lesz ítélve, akkor a fegyházban elgondolkozik arról, hogy ott lesz élete utolsó lélegzetvételéig bezárva, könnyít magán, elmondja, mit tett velük
– zárta Adrienn a gondolatait.
Ahogyan azt a Bors megírta, É. Imrét azzal vádolják, hogy brutális kegyetlenséggel megölte Mácsik Zoltánt és Orlik Vilmost. Mind a két esetben hasonlóan járt el. Tartozott a két férfinak a munkájukért járó pénzzel, ami tökéletes ürügy volt arra, hogy találkozóra hívja őket. Mind a kettőjüket elcsalta Ikrénybe a horrortanyájára, ahol a gyanú szerint végzett velük. Egyelőre a bíróság sem tudta megállapítani, hogy ezt hogyan követte el, de még azt sem, hogy hová rejtette a holttesteket. Az utolsó szó jogán É. Imre állította, ő nem ölt embert, nem tett semmit, éppen ezért fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen.
