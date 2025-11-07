Most kaptuk a hírt: épségben előkerült a kutyájával eltűnt mohácsi kislány

Lapunk is beszámolt a 14 éves Barna Bianka ügyéről, aki még október 31-én tűnt el a baranyai Bár községből. Az eltűnt lány aznap reggel a táskájával és a kutyájával, Mázlival indult el otthonról Pécs irányába, majd ezután nem adott életjelet magáról. A Mohácsi Rendőrkapitányság ezt követően országos körözést adott ki. Nemrég érkezett a hír, hogy a kislány épségben előkerült, noha a kutyájára nem találtak rá - írja az Origo.
A gyereket napokig hiába keresték, miközben több ellentmondásos információ is elterjedt. Egy férfi is szóba került, valamint az sem volt kizárt, hogy Bianka külföldre kerülhetett. A körözést végül szerdán vették le a police.hu oldaláról, miután Győrben megtalálták az eltűnt lányt.
Egy ember észrevette, hogy a kislány egyedül sétál az út szélén, és hívta a rendőröket, majd egy befogadó otthonba vitték.
Beszéltem az otthonnal is még este, Bianka jól van, egészséges, szépen vacsorázott is. Kiderült, hogy nem tartózkodott annál a férfinél, akire gyanakodtak, téves információk voltak
– számolt be a történtekről az édesanyja, Ágnes.
A történet részletei egyelőre nem tisztázottak: annyit lehet tudni, hogy Bianka október 31-én, reggel 7:56-kor indult el a bári otthonából, majd egy busszal Székesfehérvárra utazott. Ott a kutyájával együtt Győrbe szerette volna folytatni az útját, de a sofőr nem engedte felszállni, mivel nem volt nála kennel, sem oltási könyv. Később egy másik járattal mégis eljutott a kiszemelt városba.
Győrben leszállt, innentől homályos a történet. Valahogy eljutott az osztrák határhoz, megállt valahol, ahol felismerték, onnan rögtön elszökött. A hírek szerint Bécsben is tartózkodott, Mázli kutyája ott is maradt
– tette még hozzá az édesanya.
