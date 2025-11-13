Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztár
Merre lehet? Nyom nélkül eltűnt a 16 éves Dominik

Budapesti Rendőr-főkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 06:40
A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik. A 16 éves fiú a hírek szerint egy reggel elment otthonról, majd ezt követően eltűnt.
Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó G. Dominik Márk ügyében. A 16 éves fiú november 12-én reggel távozott XV. kerületi tartózkodási helyéről ismeretlen helyre. A rendőrök jelenleg is keresik az eltűnt kamaszt.

Eltűnt fiút keresnek a rendőrök Budapesten / Fotó: Gé / MW

Nyom nélkül eltűnt a 16 éves Dominik

A személyleírás szerint Dominik körülbelül 175 centiméter magas, barna szemű és rövid barna hajú.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki G. Dominik Márk tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Az eltűnt fiú fotóját IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!
 

 

