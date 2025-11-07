Ismét nyom nélkül eltűnt egy gyermekotthon 16 éves lakója

A Dombóvári Rendőrkapitányság a 17030-157/278/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt T. Angelina Jázmin ügyében.

Az eltűnt lány keresésében a rendőrség a lakosság segítségét kéri. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Másodjára is nyom nélkül eltűnt a fiatal

A 16 éves lány a kapospulai gyermekotthon lakója, akit 2025. október 10-én egy korábbi eltűnése után a szekszárdi befogadó otthonba vittek, azonban még aznap engedély nélkül távozott. Azóta sem adott életjelet magáról.

T. Angelina Jázmin normál testalkatú, hosszú fekete hajú és barna szemű. Képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a körözést nem törlik.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható lányt felismeri, vagy tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen bármely rendőri szervnél, hívja a 06-74-566-070-es számot, a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámát, vagy a 112-es segélyhívót.