Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Gedeon névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az egész ország őket keresi: nyom nélkül eltűnt egy 11 éves fiú és 13 éves nővére

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 10. 16:25
körözésrendőrségtestvérpár
Eltűnt egy 11 éves fiú és 13 éves nővére Budapestről. A rendőrség nagy erőkkel keresi a testvérpárt, de eddig semmilyen nyom nem vezetett hozzájuk.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága 01110-157/637/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó P. József és P. Erzsébet Katalin ügyében. A testvérpár szinte nyom nélkül eltűnt, így a rendőrség a lakosság segítségét kéri keresésükben.

A rendőrség nagy erővel keresi az eltűnt testvérpárt.
A rendőrség nagy erővel keresi az eltűnt testvérpárt. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A lakosság segítségét kéri a rendőrség az eltűnt testvérpár megtalálásához

A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi otthonukból ismeretlen helyre távoztak, és azóta sem adtak életjelet magukról. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik a testvérpárt, de a felkutatásuk eddig nem vezetett eredményre.

P. József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű. Képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a körözést nem vonják vissza.

Nővére, P. Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni.

A rendőrség kéri, hogy aki a két eltűnt gyermek tartózkodási helyéről, mozgásáról vagy eltűnésük körülményeiről információval rendelkezik, az tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy hívja a 112-es díjmentes segélyhívót.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu