Az egész ország őket keresi: nyom nélkül eltűnt egy 11 éves fiú és 13 éves nővére

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitánysága 01110-157/637/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó P. József és P. Erzsébet Katalin ügyében. A testvérpár szinte nyom nélkül eltűnt, így a rendőrség a lakosság segítségét kéri keresésükben.

A rendőrség nagy erővel keresi az eltűnt testvérpárt. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A lakosság segítségét kéri a rendőrség az eltűnt testvérpár megtalálásához

A rendelkezésre álló adatok szerint a 11 éves fiú és a 13 éves lány a XI. kerületi otthonukból ismeretlen helyre távoztak, és azóta sem adtak életjelet magukról. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik a testvérpárt, de a felkutatásuk eddig nem vezetett eredményre.

P. József körülbelül 145 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű. Képét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a körözést nem vonják vissza.

Nővére, P. Erzsébet Katalin körülbelül 160 centiméter magas, fekete, hosszú hajú és barna szemű. Fotóját ide kattintva lehet megtekinteni.

A rendőrség kéri, hogy aki a két eltűnt gyermek tartózkodási helyéről, mozgásáról vagy eltűnésük körülményeiről információval rendelkezik, az tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámon, vagy hívja a 112-es díjmentes segélyhívót.