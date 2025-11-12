„Sajnos, Juci volt az…” - Összetört a gönci férj: a Hernád folyóban találták meg demens szerelmét

Ha tehetné, visszafordítaná az idő kerekét Horváth Albert, csak hogy újra láthassa az ő imádott feleségét. Horváth Albertné Julianna már többször elkóborolt otthonról. A demenciában szenvedő asszonyt eddig mindig biztonságban előkerítették, de sajnos ezúttal a család és a keresőcsapatok nem jártak sikerrel. A férj fájdalmas hírt kapott: eltűnt Juliannáját nem ölelheti többé magához.

Julianna 1,5 hónappal ezelőtt eltűnt a gönci otthonából. Keresőkutya találta meg a Hernád folyóban... / Fotó: Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat

Mindenhol keresték az eltűnt asszonyt

Julianna szeptember 24-én indult el a gönci család telkéről, a délutáni órákban. Férjével épp a lucernásukban voltak, amikor a demenciában szenvedő nő köddé vált.

- Egy főzés kapcsán összeszólalkoztunk, majd elmentem etetni a lovakat. Jucikának is mondtam, hogy jöjjön, majd utána vacsorázunk és fürdünk. Amikor etettem a lovakat, az istállóajtónál állt, majd egyszer csak azt vettem észre, hogy nincs ott. A lucernaföld felé mehetett, mert előtte is mindig arra ment. Sajnos azóta nem találjuk! – idézte fel az eltűnés előtti perceket korábban Albert a Borsnak.

A 67 éves, beteg asszony korábban többször is eltűnt már, de eddig mindig épségben hazakerült. Most több mint százan kutattak utána: keresőcsapatok, családtagok, civilek és barátok mozdultak meg érte.

A többi között:

drónokkal,

keresőkutyákkal keresték,

teleplakátolták a környező településeket,

hátha időben megtalálják.

Alberték nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki bármilyen információval rendelkezik az asszony hollétéről.

Összetört a férj

Sokáig rejtély volt, hogy mégis mi történhetett az asszonnyal. Mindenki abban bízott, hogy Albert hamarosan újra átölelheti Juliannát, de a remény elszállt. A férj megtudta: megtalálták a feleségét, sajnos elhunyt.

A demenciában szenvedő nőt Szurdok és Villány között, egy sóderbánya közelében kutatták keresőcsapatok, amikor egy holttestkereső kutya szimatot fogott. A nyomok a Hernád folyóhoz vezettek, ahol egy fennakadt holttest úszott, amit csak csónakkal lehetett megközelíteni. A búvárokat is bevetették.

A holttest egy fán akadt fent és a kiemelése nehéz volt, végül másnap délelőtt sikerült. Ezután azonosította a férj Juliannát. Még mindig annyira sokkos állapotban van, hogy inkább a rokona nyilatkozott helyette a Borsnak.

Albert az arcáról nem tudta azonosítani, csak a ruhája alapján. Sajnos, Juci volt az… Nagyon rég lehetett a vízben, a teste rossz állapotban volt már. Valószínűleg az eltűnése napján hunyhatott el

– részletezte G. Valéria, az elhunyt Julianna sógornője.