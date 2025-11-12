„Sajnos, Juci volt az…” - Összetört a gönci férj: a Hernád folyóban találták meg demens szerelmét

Ha tehetné, visszafordítaná az idő kerekét Horváth Albert, csak hogy újra láthassa az ő imádott feleségét. Horváth Albertné Julianna már többször elkóborolt otthonról. A demenciában szenvedő asszonyt eddig mindig biztonságban előkerítették, de sajnos ezúttal a család és a keresőcsapatok nem jártak sikerrel. A férj fájdalmas hírt kapott: eltűnt Juliannáját nem ölelheti többé magához.
Julianna szeptember 24-én indult el a gönci család telkéről, a délutáni órákban. Férjével épp a lucernásukban voltak, amikor a demenciában szenvedő nő köddé vált.
- Egy főzés kapcsán összeszólalkoztunk, majd elmentem etetni a lovakat. Jucikának is mondtam, hogy jöjjön, majd utána vacsorázunk és fürdünk. Amikor etettem a lovakat, az istállóajtónál állt, majd egyszer csak azt vettem észre, hogy nincs ott. A lucernaföld felé mehetett, mert előtte is mindig arra ment. Sajnos azóta nem találjuk! – idézte fel az eltűnés előtti perceket korábban Albert a Borsnak.
A 67 éves, beteg asszony korábban többször is eltűnt már, de eddig mindig épségben hazakerült. Most több mint százan kutattak utána: keresőcsapatok, családtagok, civilek és barátok mozdultak meg érte.
Alberték nyomravezetői díjat is felajánlottak annak, aki bármilyen információval rendelkezik az asszony hollétéről.
Sokáig rejtély volt, hogy mégis mi történhetett az asszonnyal. Mindenki abban bízott, hogy Albert hamarosan újra átölelheti Juliannát, de a remény elszállt. A férj megtudta: megtalálták a feleségét, sajnos elhunyt.
A demenciában szenvedő nőt Szurdok és Villány között, egy sóderbánya közelében kutatták keresőcsapatok, amikor egy holttestkereső kutya szimatot fogott. A nyomok a Hernád folyóhoz vezettek, ahol egy fennakadt holttest úszott, amit csak csónakkal lehetett megközelíteni. A búvárokat is bevetették.
A holttest egy fán akadt fent és a kiemelése nehéz volt, végül másnap délelőtt sikerült. Ezután azonosította a férj Juliannát. Még mindig annyira sokkos állapotban van, hogy inkább a rokona nyilatkozott helyette a Borsnak.
Albert az arcáról nem tudta azonosítani, csak a ruhája alapján. Sajnos, Juci volt az… Nagyon rég lehetett a vízben, a teste rossz állapotban volt már. Valószínűleg az eltűnése napján hunyhatott el
– részletezte G. Valéria, az elhunyt Julianna sógornője.
Albert lelkileg összeomlott, hiszen Juliannával 45 évig voltak házasok, szerették egymást. Ahogy korábban ő fogalmazott: „Jóban-rosszban virágzó szerelemmel öleltem”.
Mindenben Albert mellett állunk. Nagyon rosszul viseli a történteket. Az azonosítás iszonyatosan megviselte. Julianna arca iszapos volt, már nem lehetett felismerni… Csak a ruhájáról ismert rá. Hiányzik Albernek nagyon a felesége, a halálhíre óta sír, csak nyugtatóval tud aludni
– számolt be szomorúan Valéria, zárásként a keresésben részt vevőknek azt üzenve: minden segítségért nagyon hálásak.
