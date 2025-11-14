Halálos autóbaleset Rácalmásnál: így történt a tragédia

A halálos autóbaleset a 62-es úton történt Rácalmás közelében. Elsődleges információk szerint az egyik kocsi fiatal sofőrje éppen előzni akart, azonban ezt már nem tudta befejezni: frontálisan ütközött a szemből érkező, szabályosan hajtó autóval.
Az autókban összesen hárman utaztak, a Bors információi szerint a két sofőr beszorult a roncsba. A balesetben mind a két autó rommá tört, a szemtanúk szerint olyannyira, hogy az egyiken egy ép felület is alig maradt:
Nagyon össze volt törve, főleg az egyik. Az eleje teljesen felgyűrődött
- mesélte egy szemtanú. A helyszínre azonnal kiérkeztek a rendőrök mellett a mentősök és a tűzoltók is, utóbbiak rögtön elkezdték menteni a kocsiba szorult sofőröket. Egyiküknek azonban már késő volt: a vétlen kocsit vezető középkorú férfi életét már nem lehetett megmenteni:
Frontálisan ütközött két személygépkocsi november 13-án este a 62-es főúton, Dunaújváros közelében. Mindkét autó vezetője a roncsok közé szorult, az egyik sofőr olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette
- közölte a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Lapunknak az arra járók elmondták, hogy a mentősök valakit igyekeztek megmenteni: nem kizárt, hogy megpróbálták a lehetetlent és a később elhunyt sofőr életét próbálták minden erejükkel megmenteni. Úgy tudni, hogy a másik kocsit vezető fiatal sofőr és a vele utazó nő is súlyosan sérültek:
A másik autó vezetőjét és a baleset áldozatát a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a járművekből. A kimentett sofőrt és utasát a mentők kórházba szállították
- tették hozzá a tűzoltók. Azt, hogy pontosan hogyan történt a baleset, egyelőre nem tudni, ahogyan azt sem, hogy a fiatal sofőr miért nem tudott visszatérni a saját sávjába. A történtek körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával fogja megvizsgálni. A rendőrség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indított büntetőeljárást.
