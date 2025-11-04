Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Eltűnt egy fiatal édesanya és 10 hónapos kislánya - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 17:05
eltűntkeresés
Nyom nélkül tűnt el egy 20 éves kisújszállási nő és tíz hónapos kislánya. A rendőrök gőzerővel keresik őket, de eddig a felkutatásukra tett intézkedések nem vezettek nyomra.

A Karcagi Rendőrkapitányság a 16030-157/539/2025. és a 16030-157/540/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt 20 éves D. Erzsébet Katalin és 10 hónapos gyermeke, M. Amira Laura ügyében.

A rendőrség gőzerővel keresi az eltűnt anya-lánya párost.
A rendőrség gőzerővel keresi az eltűnt anya-lánya párost. Fotó: Gé / MW

Nyom nélkül eltűnt az anya és kislánya

A kisújszállási anya és kislánya 2025. november 3-án délután távozott tartózkodási helyéről, és azóta ismeretlen helyen vannak. D. Erzsébet Katalin fényképét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható nőt felismeri, vagy a tartózkodási helyükről információval rendelkezik, jelentkezzen a Karcagi Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, vagy tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
