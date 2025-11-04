Eltűnt egy fiatal édesanya és 10 hónapos kislánya - a rendőrség a lakosság segítségét kéri

A Karcagi Rendőrkapitányság a 16030-157/539/2025. és a 16030-157/540/2025. körözési számon eljárást folytat az eltűnt 20 éves D. Erzsébet Katalin és 10 hónapos gyermeke, M. Amira Laura ügyében.

A rendőrség gőzerővel keresi az eltűnt anya-lánya párost. (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

Nyom nélkül eltűnt az anya és kislánya

A kisújszállási anya és kislánya 2025. november 3-án délután távozott tartózkodási helyéről, és azóta ismeretlen helyen vannak. D. Erzsébet Katalin fényképét ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható nőt felismeri, vagy a tartózkodási helyükről információval rendelkezik, jelentkezzen a Karcagi Rendőrkapitányságon, hívja a 06-56-501-600-as számot, vagy tegyen bejelentést a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, illetve a 112-es segélyhívón.