Egy hónapja nem tért haza Liliána: eltűnt 14 éves kislányt keres a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 11:39
H. Liliána Anikó október 19-én hagyta el tartózkodási helyét, azóta nem ad életjelet magáról. Eltűnt 14 éves kislányt keres a rendőrség.

Eltűnt 14 éves kislányt keres a Győri Rendőrkapitányság. H. Liliána Anikó egy hónapja hagyta el akkori tartózkodási helyét, azóta nem tudnak a hollétéről. A rendőrség a lakosság segítségét kéri.

A Győri Rendőrkapitányság körözést adott ki az eltűnt 14 éves kislány ügyében.
Fotó: Gé / MW

A Győri Rendőrkapitányság 08010-157/626/2025. körözési számon eljárást folytat H. Liliána Anikó eltűnése ügyében.

A fiatal 2025. október 19-én engedély nélkül távozott a Győr, Szél utcai tartózkodási helyéről, azóta oda nem érkezett vissza, életjelet nem ad magáról.

H. Liliána Anikó személyleírása: kb. 163 cm magas, molett testalkatú, haja hosszú barna, szeme színe barna, bőre fehér.  Szemüveget visel. Eltűnésekor viselt ruházata ismeretlen.


A Győri Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiatal tartózkodási helyéről, vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon. Névtelenség megőrzése mellett bejelentést tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén. - olvasható a Police.hu-n.

 

