Eltűnt 3 tinédzser ugyanabból a mezőkeresztesi lakásotthonból

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az eltűnt 16 éves, 14 éves és 12 éves fiúk ügyében. A tinédzserek ugyanabból a lakásotthonból tűntek el Mezőkeresztesen.

3 eltűnt tinédzser ügyében kéri a segítséget a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Police.hu

A 3 eltűnt fiút gőzerővel keresi a rendőrség

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05050-157/134/2025. körözési számon folytat eljárást B. Róbert, M. Sándor, és M. Rikárdó eltűnése miatt.

A rendőrség információi szerint a 3 fiatal 2025. november 22-én és 23-án ismeretlen helyre távozott, egy mezőkeresztesi lakásotthonból. A felkutatásukra tett eddigi intézkedések nem jártak sikerrel.

Fotóikat ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki tud valamit a képeken szereplő fiukról, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.