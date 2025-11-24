Eltűnt 3 tinédzser ugyanabból a mezőkeresztesi lakásotthonból

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri az eltűnt 16 éves, 14 éves és 12 éves fiúk ügyében. A tinédzserek ugyanabból a lakásotthonból tűntek el Mezőkeresztesen.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 05050-157/134/2025. körözési számon folytat eljárást B. Róbert, M. Sándor, és M. Rikárdó eltűnése miatt.
A rendőrség információi szerint a 3 fiatal 2025. november 22-én és 23-án ismeretlen helyre távozott, egy mezőkeresztesi lakásotthonból. A felkutatásukra tett eddigi intézkedések nem jártak sikerrel.
Fotóikat ide kattintva lehet megtekinteni, amíg a rendőrség nem törli a körözést.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki tud valamit a képeken szereplő fiukról, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
