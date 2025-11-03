Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nagy a baj Vecsésen: egymásnak ütközött egy kisbusz és egy személyautó

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 16:42
A mentők és a tűzoltók jelenleg is a helyszínen dolgoznak.
Vecsésen súlyos közlekedési baleset történt: egymásnak ütközött egy kisbusz és egy személyautó.

Egymásnak ütközött egy kisbusz és autó Vecsésen
Egymásnak ütközött egy kisbusz és autó Vecsésen (fotó: Pexels - Képünk illusztráció)

A 4-es főút 20–21. kilométerénél egy helyi járat kisbusza és egy személygépkocsi karambolozott. A fővárosi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.

Szerencsére a kisbuszon a sofőrön kívül csak egy utas tartózkodott, az autóban pedig csupán a gépkocsivezető ült. A baleset sérültjeihez mentők érkeztek, a tűzoltók pedig áramtalanították a járműveket.

A karambol jelenleg akadályozza a forgalmat – közölte a katasztrófavédelem.

 

