Nagy a baj Vecsésen: egymásnak ütközött egy kisbusz és egy személyautó

Vecsésen súlyos közlekedési baleset történt: egymásnak ütközött egy kisbusz és egy személyautó.
A 4-es főút 20–21. kilométerénél egy helyi járat kisbusza és egy személygépkocsi karambolozott. A fővárosi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.
Szerencsére a kisbuszon a sofőrön kívül csak egy utas tartózkodott, az autóban pedig csupán a gépkocsivezető ült. A baleset sérültjeihez mentők érkeztek, a tűzoltók pedig áramtalanították a járműveket.
A karambol jelenleg akadályozza a forgalmat – közölte a katasztrófavédelem.
