Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Marianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Most jött: vonatbaleset történt Ferihegynél, brutális késésekre kell számítani

Most jött: vonatbaleset történt Ferihegynél, brutális késésekre kell számítani

Ferihegy
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 08:18
mávinformvonatbalesetautóvonat
A menetrendszerű közlekedés fokozatosan, a délelőtti órákban áll helyre.
N.T.
A szerző cikkei

Vonattal ütközött egy autó szombat hajnalban Ferihegynél; a menetrendszerű közlekedés fokozatosan áll helyre a ceglédi fővonalon - közölte a Mávinform a honlapján.

Azt írták, a Nyugati pályaudvarról 4.50-kor Szolnokra elindult Z50-es vonat ütközött Ferihegy után egy autóval, emiatt Pestszentlőrinc és Vecsés között átmenetileg egyik vágányon sem közlekedhettek a szerelvények. Kőbánya-Kispest és Vecsés között pótlóbuszok jártak, 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kellett számítani a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon.

Mostanra befejeződött a helyszínelés, ismét mindkét vágányon járnak a szerelvények. A menetrendszerű közlekedés fokozatosan, a délelőtti órákban áll helyre. A pótlóbuszok már nem közlekednek, a vonatok többsége újra a teljes útvonalán jár - áll a közleményben.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu