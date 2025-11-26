Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Veszélyes, bármire képes drogdílerek szerepelnek a rendőrség körözési listáján

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 19:51
Napról-napra egyre több drogdílert fognak el a rendőrök, de vannak, akik megpróbálnak kibújni az elszámoltatás alól. Összegűjtöttük azokat a drogkereskedőket, akik szerepelnek rendőrség körözési toplistáján. Vannak köztük különösen veszélyesek is, az egyik férfi emberölés miatt is keresik. Ha bármelyik férfit felismered, hívd a rendőrséget!
A Delta programban dolgozó nyomozók sorra fogják el a drogkereskedőket és a fogyasztókat, éppen ezért – akik már sárosak - megpróbálnak elbújni a hatóság elől. Ellenük a rendőrség körözést adott ki, de hogy segítsük a munkájukat, lapunk pedig összegyűjtötte a top 5 drogkereskedőt, akinek az arcát érdemes ismerni. 

drogkereskedők
Császár Antal is a toplistás drogkereskedők között van / Fotó: police.hu

Íme, ők a legveszélyesebb körözött drogkereskedők itthon

A sort egyből meg is nyitnánk a pápai születésű, 47 éves Császár Antallal, akiről képet is tettek közzé a rendőrök. A férfi elsőre, lehet, hogy nem is annyira gyanús, épp olyan, mint aki mellett százszor elsétáltunk, miközben ő a kisbolt oldalát támasztotta, ám a látszat néha csal. Antal keresett drogkereskedő, akit kiskorú veszélyeztetésével is vádolnak. 

drogkereskedők
Még társkeresőre is elmenne ez a fotó Nikolaról, bár az adatlapján biztos nem hirdetné, hogy embert ölt / Fotó: police.hu

A második a sorban már egy keményebb figura: a 41 éves podgoricai származású, Stankovic Nikola. A szemüveges, fehér bőrű férfit nem csak drogkereskedelem miatt körözik, de még emberölés miatt is. Fotóját nézve csak arra tudunk biztatni mindenkit, hogy ha ismerkedik párkeresés céljából, először csekkolja le a választott partnert a körözési listákon, mert mint ahogy a példa is mutatja, soha nem lehet tudni… Nikola sem tűnik gyilkosnak és dílernek, pedig… 

drogkereskedők
Krisztiántól és típusától tart az összes lányos apuka / Fotó: police.hu

A 27 éves Bíró Krisztián Lászlót drogkereskedelem miatt szeretnék a rendőrök elszámoltatni. Ha pedig ez nem lenne elég, úgy látszik a fiatalember még testi sértésre is hajlamos. Érdemes memorizálni az arcát, ha esetleg szembe jönne az utcán. 

drogkereskedők
Drogkereskedelm és pénzmosás. Zsolt nagykanállal falta az életet, de őt is el fogják számoltatni / Fotó: police.hu

Mint korábban említettük, elsőnek talán nem is felismerhetőek a bűnözők. Így van ez a jófiúnak tűnő, 51 éves Farsang Zsolt Istvánnal is, akiről először nem is feltételeznénk, hogy elég nagy drogkereskedő. Vélhetően jól futott neki az illegális biznisze, ugyanis a pénzmosást is kitanulta. 

drogkereskedők
Hívd a rendőrséget, ha felismered valahol Bendegúzt / Fotó: police.hu

A 32 éves Balló Bendegúz Zoltán is szerepel a körözési toplistán. Ellene kábítószer-kereskedelem miatt folyik eljárás. Ha mellette utaznál a 4-6-os villamoson, akkor lelkiismeret-furdalás nélkül hívd a rendőrséget. 

Az imént felsorolt drogdílereken kívül továbbiakat is keres a rendőrség, őket itt tudod megnézni. 
 

 

