Veszélyes, bármire képes drogdílerek szerepelnek a rendőrség körözési listáján

A Delta programban dolgozó nyomozók sorra fogják el a drogkereskedőket és a fogyasztókat, éppen ezért – akik már sárosak - megpróbálnak elbújni a hatóság elől. Ellenük a rendőrség körözést adott ki, de hogy segítsük a munkájukat, lapunk pedig összegyűjtötte a top 5 drogkereskedőt, akinek az arcát érdemes ismerni.

Császár Antal is a toplistás drogkereskedők között van / Fotó: police.hu

Íme, ők a legveszélyesebb körözött drogkereskedők itthon

A sort egyből meg is nyitnánk a pápai születésű, 47 éves Császár Antallal, akiről képet is tettek közzé a rendőrök. A férfi elsőre, lehet, hogy nem is annyira gyanús, épp olyan, mint aki mellett százszor elsétáltunk, miközben ő a kisbolt oldalát támasztotta, ám a látszat néha csal. Antal keresett drogkereskedő, akit kiskorú veszélyeztetésével is vádolnak.

Még társkeresőre is elmenne ez a fotó Nikolaról, bár az adatlapján biztos nem hirdetné, hogy embert ölt / Fotó: police.hu

A második a sorban már egy keményebb figura: a 41 éves podgoricai származású, Stankovic Nikola. A szemüveges, fehér bőrű férfit nem csak drogkereskedelem miatt körözik, de még emberölés miatt is. Fotóját nézve csak arra tudunk biztatni mindenkit, hogy ha ismerkedik párkeresés céljából, először csekkolja le a választott partnert a körözési listákon, mert mint ahogy a példa is mutatja, soha nem lehet tudni… Nikola sem tűnik gyilkosnak és dílernek, pedig…

Krisztiántól és típusától tart az összes lányos apuka / Fotó: police.hu

A 27 éves Bíró Krisztián Lászlót drogkereskedelem miatt szeretnék a rendőrök elszámoltatni. Ha pedig ez nem lenne elég, úgy látszik a fiatalember még testi sértésre is hajlamos. Érdemes memorizálni az arcát, ha esetleg szembe jönne az utcán.

Drogkereskedelm és pénzmosás. Zsolt nagykanállal falta az életet, de őt is el fogják számoltatni / Fotó: police.hu

Mint korábban említettük, elsőnek talán nem is felismerhetőek a bűnözők. Így van ez a jófiúnak tűnő, 51 éves Farsang Zsolt Istvánnal is, akiről először nem is feltételeznénk, hogy elég nagy drogkereskedő. Vélhetően jól futott neki az illegális biznisze, ugyanis a pénzmosást is kitanulta.

Hívd a rendőrséget, ha felismered valahol Bendegúzt / Fotó: police.hu

A 32 éves Balló Bendegúz Zoltán is szerepel a körözési toplistán. Ellene kábítószer-kereskedelem miatt folyik eljárás. Ha mellette utaznál a 4-6-os villamoson, akkor lelkiismeret-furdalás nélkül hívd a rendőrséget.

Az imént felsorolt drogdílereken kívül továbbiakat is keres a rendőrség, őket itt tudod megnézni.

