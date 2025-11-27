Felfoghatatlan! A drog miatt meghalt egy 11 éves kislány

Egy 11 éves kislány tragikus mód életét vesztette egy feltételezett drog-bűncselekmény áldozataként. Olivia Curey hétfőn meghalt a glasgow-i Királyi Gyermekkórházban.

A drog miatt vesztette életét egy 11 éves kislány / Fotó: Freepik.com/Illusztráció

Drog miatt halt meg egy kislány

Vasárnap kórházba szállították, majd az intenzív osztályra került, miután otthonában, a skóciai Argyllben rosszul lett. A Hermitage Akadémia növendéke az orvosok legnagyobb erőfeszítései ellenére is elhunyt. A körülmények felderítése érdekében nyomozást indítottak az ügyben. Olivia édesanyja, Samantha szerint kislányát mindenki szerette, akivel csak találkozott.

Családja nagyon szerette, barátai pedig nagyra becsülték

- idézi az édesanya szavait a The Sun.

A borzasztó tragédia akkor kezdődött, miután Olivia pénteken súlyosan megbetegedett. Az állapota nem javult, így Samantha szólt a barátainak, hogy orvoshoz viszi lányát. Szombaton a kórházban a kislány állapota rosszabbodott.

Meghasadt szívvel osztotta meg édesanyja Olivia halálhírét a közösségi médiában.

A gyönyörű kislányom ma angyalszárnyakat kapott, mindenki körülötte volt, aki szerette. Békésen elhunyt a nagymamája már várt rá odafent.

A skót rendőrség szerint illegális drogok játszottak szerepet a lány halálában. A drog bevételének körülményeit még nem sikerült tisztázni. A lány édesanyja sosem fogja túltenni magát a történteken.

„A lányom vére tapad a kezetekhez, mindannyian tudjátok, kik vagytok. Soha nem fogom ezen túltenni magam” - mondta baljósan.

Christina Blair a család egy jó barátja adománygyűjtést szervezett a költségek fedezésére a család számára. Helensburg és a Lomond megyei parlamenti képviselő tisztelegve emlékezett meg az elsőéves diákról.

Ez teljesen szívszorító, és gondolataim a családdal és mindazokkal vannak, akik ezt a tragikus veszteséget gyászolják.

A rendőrség szerint még tisztázatlanok az eset körülményei, amit fontos kideríteni, hogy ne fordulhasson elő hasonló eset a jövőben.