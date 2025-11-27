Kórházból tűnt el Noémi: nagy a baj, orvosi segítségre szorulhat!

Aggasztó hírek érkeztek Budapest VIII. kerületéből: minden nyom nélkül eltűnt egy kórházból egy fiatal nő. Annyi bizonyos, hogy a 29 éves Noémi november 25-én, kedden délután kisétált az egészségügyi intézményből, azonban azóta senki sem tud róla semmit.

A rendőrök sem találják az eltűnt nőt, aki orvosi segítségre szorulhat

Fotó: Gé

A hatóságok jelenleg is keresik a nőt, aki orvosi segítségre szorulhat, ezért most a lakosság segítségét kérik a megtalálásában. Noémi körülbelül 160 centiméter magas, egyenes, hosszú barna haja és barna szeme van. Eltűnésekor melegítőnadrágot, rózsaszín kapucnis pulóvert és fehér tornacipőt viselt. Fotója (amíg elő nem kerül) ide kattintva nézhető meg.

Segíts megtalálni a kórházból eltűnt Noémit!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt nő tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.