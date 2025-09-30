Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Tűzeset miatt riasztották a tűzoltókat egy öttagú családhoz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 16:10
Egy kipattanó szikra okozhatta a tüzet. A tűzeset lakhatatlanná tette az öttagú család otthonát.

Tűzeset miatt vált hajléktalanná egy öt tagú család Szikszón miután nagy valószínűséggel egy kipattanó parázs miatt kapott lángra az otthonuk.

A miskolci hivatásos tűzoltók érkeztek a szikszói tűzesethez Fotó: Boon.hu/Vajda János

Tűzesethez riasztották a tűzoltókat Szikszón

A Boon.hu számolt be a kedd délelőtti tűzesetről, amelyről helyszíni képek és videó is készült. Nagy valószínűséggel a kályhából kipattanó szikra okozhatta a balesetet. A családi dráma során, szerencsére a gázpalackok nem robbantak fel. - olvasható az Origo cikkében.

Az ingatlanban élő öttagú családnak azonnal el kellett hagynia otthonát, életükért futva menekültek ki a lángok elől. A kiérkező miskolci hivatásos tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tüzet, és két gázpalackot is kivittek az épületből, így elkerülték a nagyobb robbanást és tragédiát.

A tűz következtében a ház lakhatatlanná vált, a család fedél nélkül maradt. A szikszói önkormányzat azonban gyorsan segítséget nyújtott, ideiglenes szállást biztosítva számukra. A lángok a tetőszerkezetet is megrongálták, ami tovább súlyosbította a helyzetet. A tűz oltásáról és az utómunkálatokról készült képeket és videókat a Boon.hu oldalán lehet megtekinteni.

