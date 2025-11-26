Nagy bejelentést tett a rendőrség: 28 éves ügyet sikerült megoldaniuk

28 éve várta az igazságot az ország: megvannak az elkövetők. Kiderült, ki robbantotta fel Molnár Péter maffiózót. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) sajtótájékoztatót tartott a közel három évtizedes rejtély megoldásáról.

Molnár Péter maffiózót felrobbantották

Fotó: Police

Mint közismert, 1997. augusztus 13-án a 7217-es úton, Balatonalmádi és Szentkirályszabadja között felrobbant Molnár Péter autója. A veszprémi alvilág meghatározó szereplője a detonáció során azonnal életét vesztette, míg utasa életveszélyesen megsérült.

Felrobbantották Molnár Péter maffiózót az ellenfelei

A rendőrség évtizedekig megoldatlan ügyként kezelte az előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölést. A KR NNI és a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) közös nyomozócsoportja 2012 óta elemzi és deríti fel a legsúlyosabb, máig megoldatlan, a 90-es években elkövetett életellenes és robbantásos bűncselekményeket. Évről évre elővették ezt az ügyet, majd eljutottak arra a pontra, amikor az információk alapján meg lehetett állapítani, hogy kik és milyen módon követték el a bűncselekményt.

A nyomozóknak sikerült összerakniuk a bűneset valamennyi mozaikdarabkáját, így teljes képet kaptak az 1997 augusztusában történtekről.

A gyanú szerint T. Tibor és Gy. László 1997 nyarán elhatározták, hogy megölik riválisukat, Molnár Pétert. Egyrészt üzleti érdekeltségeit akarták megszerezni, másrészt nem szerették volna, hogy terhelő vallomást tegyen rájuk egy folyamatban lévő eljárásban. A két férfi B. Rolandot bízta meg a gyilkossággal, aki B. Ferenccel együtt vállalta a feladatot. Kétszer is megkísérelték megölni Molnárt, amiben S. Lajos is segítette őket. Az eredeti terv szerint a célkeresztbe vett vállalkozót az otthonában akarták lelőni, azonban ez meghiúsult.

Ezt követően döntött úgy T. Tibor, Gy. László, B. Roland, B. Ferenc, S. Lajos és B. László, hogy felrobbantják a férfit. Molnár Péter és egy ismerőse a 7217-es úton haladt Veszprémből Balatonalmádi felé, amikor a robbanószerkezet felrobbant. Molnár Péter azonnal meghalt, míg utasa életveszélyes sérüléseket szenvedett. Életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.