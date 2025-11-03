"Szenvedek" – Megszólalt az Air India repülőbaleset egyetlen túlélője

Megszólalt a tragikus Air India repülőbaleset egyetlen túlélője, Viswashkumar Ramesh.

Interjút adott az Air India repülőbaleset túlélője (fotó: BBC)

A június 12-én lezuhant gép 242 embert szállított, ebből 241 életét vesztette. Miután a gép lezuhant és lángra lobbant, egyetlen ember állt talpra, és sétált el a helyszínről. Ramesh azonban a mai napig nem volt képes feldolgozni a történteket.

Ramesh testvérével, Ajay-jal utazott, így nemcsak a tragédiát élte túl, hanem a testvére halálát is végig kellett néznie. A férfi azóta visszatért Leicesterbe, és poszttraumás stressz szindrómája miatt a családjával: feleségével és négyéves kisfiával is alig tud beszélni.

Én vagyok az egyetlen túlélő. Most sem hiszem el. Ez egy csoda

- mondta Ramesh a BBC-nek adott interjújában, ahol a Boeing 787 katasztrófájáról mesélt.

Most egyedül vagyok. Egyedül ülök a szobámban, nem beszélek a feleségemmel, se a fiammal. Szeretek egyedül lenni a házamban

- tette hozzá a férfi.

Az Air India repülőbaleset túlélője naponta küzd a fájdalommal

Ramesh elmesélte, mennyire megviselte a baleset, nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is. Édesanyja hónapok óta az ajtaja előtt ül, és várja, hogy szóljon hozzá, de nem képes rá.

Nem tudok sokat beszélni. Egész éjszaka gondolkozom, mentálisan szenvedek

- mondta.

A csodával határos módon megmenekülő férfi a 11A székben ült, de nem úszta meg sérülések nélkül. Most a lábában, a vállaiban, a térdeiben és a hátában is fájdalmat érez, olyan szinten, hogy sem dolgozni, sem vezetni nem képes. Indiában még a kórházban diagnosztizálták PTSD-vel, ám azóta nem kapott semmiféle segítséget. Az Air India ugyan felajánlott neki 21 500 font (nagyjából 9,5 millió forint) kártérítést, amit elfogadott, de ez nem elég a szükségletei fedezésére.

Az Air India tragédiájában 169 indiai, 52 brit és 19 más nemzetiségű utas vesztette életét.