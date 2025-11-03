Botrány: csaló áldozatává vált Bódi Sylvi - még a személyijét is meghamisította

Manapság, sajnálatos módon, nem számít újdonságnak az, ahogy időről időre visszaélnek egy híres személy nevével és arcával, annak érdekében, hogy pénzt csaljanak ki annak rajongóitól. Csak az elmúlt pár évben ennek esett áldozatul Tóth Gabi, Esztergályos Cecília és Tolvai Reni is: a csalók ilyenkor egy álprofilt hoznak létre a közösségi médiában az adott celeb nevével, vagy épp a fotóit felhasználva. Nemrég Bódi Sylvi is döbbenten értesült arról egy német férfitól, hogy a képeit ellopva hoztak létre egy kamu Facebook-profilt, Chantal Chavassieux név alatt: az illető hónapok óta rendszeresen posztol, az egykori szépségkirálynő személyesebb fényképeit is felhasználja, sőt, még személyi igazolványt is hamisított.

Egy idő után megadja a telefonszámát. Azzal a sráccal is Whatsappon kommunikált egy idő után, aki felhívta a figyelmemet erre, és ami a legdurvább, hogy amikor kételyek merülnek fel valakiben, hogy valóban ő van-e a képeken, elküld egy fotót a személyi igazolványáról, amelyen az én képem van. Egy cirádás, barna íróasztalon van lefotózva az igazolvány mindkét oldala - ám jobban szemügyre véve, az asztal csíkozásából jól látható, hogy képszerkesztő programmal készült, ott a neve, az adatai, egy valósnak tűnő francia irat

- nyilatkozta egy hazai lapnak Bódi Sylvi, aki a hamis személyi miatt hiába próbálta meg jelenteni az oldalt. Hozzátette, az illető itt is egy idő után anyagi segítséget kér - pénz helyett azonban bitcoint, azaz kriptovalutát.

Az egykori szépségkirálynő mindenképp szeretné a rendőrségen is bejelenteni az ügyet, valamint a francia hatóságok figyelmét is felhívná az esetre: Franciaországban ugyanis nagyon komolyan veszik az internetes bűncselekményeket, súlyos börtönbüntetés is járhat értük.