„Mintha a föld nyelte volna el” – már hetedik napja keresik a Bükkben eltűnt idős asszonyt

Már hetedik napja tart a kétségbeesett kutatás a Bükkben eltűnt 72 éves nő után, akinek még október 31-jén veszett nyoma Lillafüred közelében. A rendőrök, speciális kutatócsoportok, és az önkéntesek már eddig is hatalmas területet fésültek át, ám mindeddig nem sikerült megtalálni az eltűnt idős asszonyt. A legfrissebb információk szerint már hőkamerás drónokat is bevetettek a Hámori-tó környékén, hogy nyomára bukkanjanak.
A Bors megkeresésére az eltűnt nő menye, Adrienn elmondta: továbbra sincs áttörés az ügyben.
Új fejlemények nincsenek, sajnos a folyamatos keresés ellenére sem találják. Civil személyek és több kutatócsoport is segítette és továbbra is segíti a keresést, sajnos eddig eredménytelenül
– fogalmazott lapunknak.
Csetényiné Németh Éva Ilona eltűnésének körülményeiről már korábban beszámoltunk: az asszony éppen a férjével volt túrázni Lillafüred környékén az eltűnésekor. Az idős pár később megállt egy forrásnál szalonnát sütni, ekkor vesztették szem elől egymást. A férje több mint egy órán át egyedül kereste a feleségét, majd hívta a rendőrséget.
Az eltűnésének bejelentését követően azonnal megindultak a szervezett keresések.
A rendőrség mellett a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat, valamint rengeteg civil önkéntes is bekapcsolódott. A kutatások központi helyszíne a Csanyik-völgy, a Sanofi gyár környéki erdők, valamint a Hámori-tó térsége, ahol napok óta fésülik át a domborzatot és az erdő sűrűjét. Adrienn, a nő menye korábban a következőket mondta lapunknak: „a rendőrség a feltételezett utolsó tartózkodási helyétől kiindulva vizsgálta át a környéket. De mi is folyamatosan keressük önkéntesekkel.”
A család a közösségi médiában is posztokat oszt meg a keresésről. Adrienn egy bejegyzésében háláját fejezte ki mindazoknak, akik eddig segítettek a kutatásban, és arra kérte a környékbeli lakosságot, hogy járjanak nyitott szemmel. A családtagok továbbra is abban reménykednek, hogy Éva életben van. A hetedik napja tartó keresés azonban kritikus: mivel az idős nő csak egy vékony túraruhában volt, élelem és ivóvíz nélkül, és immáron hosszú ideje nem szedi a gyógyszereit.
A Miskolci Rendőrkapitányság hivatalosan is felhívást adott ki, amelyben kéri, hogy aki látta vagy információval rendelkezik, azonnal jelentkezzen a 112-es segélyhívón. A Miskolci Rendőrkapitányság közlése szerint Éva Ilona 160 centiméter magas, barna, őszülő hajú, copfba kötött hajjal, vékony túraöltözetben indult aznap az erdőbe.
