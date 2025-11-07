„Mintha a föld nyelte volna el” – már hetedik napja keresik a Bükkben eltűnt idős asszonyt

Az eltűnt idős asszony éppen a férjével túrázott

Csetényiné Németh Éva Ilona eltűnésének körülményeiről már korábban beszámoltunk: az asszony éppen a férjével volt túrázni Lillafüred környékén az eltűnésekor. Az idős pár később megállt egy forrásnál szalonnát sütni, ekkor vesztették szem elől egymást. A férje több mint egy órán át egyedül kereste a feleségét, majd hívta a rendőrséget.

Az eltűnésének bejelentését követően azonnal megindultak a szervezett keresések.

A rendőrség mellett a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat, valamint rengeteg civil önkéntes is bekapcsolódott. A kutatások központi helyszíne a Csanyik-völgy, a Sanofi gyár környéki erdők, valamint a Hámori-tó térsége, ahol napok óta fésülik át a domborzatot és az erdő sűrűjét. Adrienn, a nő menye korábban a következőket mondta lapunknak: „a rendőrség a feltételezett utolsó tartózkodási helyétől kiindulva vizsgálta át a környéket. De mi is folyamatosan keressük önkéntesekkel.”

Az eltűnt nőt a Csanyik-völgy környékén, a Sanofi fecskendőgyár közelében látták utoljára (a kép illusztráció) Fotó: Miskolczi Roland / Facebook/Északi-középhegység vándorai

A család a közösségi médiában is posztokat oszt meg a keresésről. Adrienn egy bejegyzésében háláját fejezte ki mindazoknak, akik eddig segítettek a kutatásban, és arra kérte a környékbeli lakosságot, hogy járjanak nyitott szemmel. A családtagok továbbra is abban reménykednek, hogy Éva életben van. A hetedik napja tartó keresés azonban kritikus: mivel az idős nő csak egy vékony túraruhában volt, élelem és ivóvíz nélkül, és immáron hosszú ideje nem szedi a gyógyszereit.