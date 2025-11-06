Lecsapott a rendőrség: Négy éve bujkált egy férfi, Kazincbarcikán sikerült elkapni

Gyanús személy került a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának látókörébe, hírszerző munkájuk során. Október 30-án a bűnügyi és közrendvédelmi osztály együttműködve elfogta a férfit, aki már több éve bujkált.

Már négy éve bujkált a hatóságok elől

A 25 éves férfi ellen már eljárás folyt, jelentős értékre elkövetett betöréses lopás bűntette és jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. Már több elfogatóparancs is érvényben volt a tettes ellen, mivel már négy éve bujkált a rendőrség elől.

Sikeresen leplezte a személyazonosságát, mivel "Attila" néven mutatkozott be az alkalmi ismerőseinek és rendszeresen cserélte a telefonszámát. Emellett olyan járművet használt, amit nem lehetett hozzákötni.

Több lakcímet és egy hétvégi házat is ellenőriztek a rendőrök, végül nyomra leltek. A férfi több biztonsági kamerát is felszerelt az ingatlanra, hogy észrevegye, ha jön a rendőrség és meg tudja figyelni a környezetét - számol be róla a police.hu.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, miután elfogták a férfit értesítették az elfogatóparancsokat kiadó hatóságokat, így a korábban a férfi ellen indított eljárásokat is folytatni lehet.