Lecsapott a rendőrség: Négy éve bujkált egy férfi, Kazincbarcikán sikerült elkapni

Gyanús személy került a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának látókörébe, hírszerző munkájuk során. Október 30-án a bűnügyi és közrendvédelmi osztály együttműködve elfogta a férfit, aki már több éve bujkált.
A 25 éves férfi ellen már eljárás folyt, jelentős értékre elkövetett betöréses lopás bűntette és jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt. Már több elfogatóparancs is érvényben volt a tettes ellen, mivel már négy éve bujkált a rendőrség elől.
Sikeresen leplezte a személyazonosságát, mivel "Attila" néven mutatkozott be az alkalmi ismerőseinek és rendszeresen cserélte a telefonszámát. Emellett olyan járművet használt, amit nem lehetett hozzákötni.
Több lakcímet és egy hétvégi házat is ellenőriztek a rendőrök, végül nyomra leltek. A férfi több biztonsági kamerát is felszerelt az ingatlanra, hogy észrevegye, ha jön a rendőrség és meg tudja figyelni a környezetét - számol be róla a police.hu.
A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság, miután elfogták a férfit értesítették az elfogatóparancsokat kiadó hatóságokat, így a korábban a férfi ellen indított eljárásokat is folytatni lehet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.